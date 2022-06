Suedzucker relève ses prévisions pour l'ensemble de l'année et prévoit de répercuter les augmentations de prix sur les clients.

La société prévoit désormais des revenus de 8,9-9,3 milliards d'euros (9,3 milliards à 9,7 milliards de dollars), un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) de 760-860 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 400-500 millions d'euros.

Suedzucker avait précédemment prévu des revenus de 8,7-9,1 milliards d'euros, un EBITDA de 660-760 millions d'euros et un résultat d'exploitation de 300-400 millions d'euros.

La société a ajouté que ces prévisions reposaient sur l'hypothèse que la guerre en Ukraine était temporaire et limitée à une région, que l'approvisionnement physique en énergie et en matières premières était assuré et que les marchés de vente et d'approvisionnement reviendraient à la normale dans une certaine mesure au cours de l'exercice 2022/23.

(1 $ = 0,9544 euros)