Suez : Engie cède sa participation à Veolia

06/10/2020 | 08:44

Prenant acte de la cession par Engie de 29,9% de son capital à Veolia, pour un prix de 18 euros par action payé immédiatement en numéraire, Suez juge cette opération menée 'd'une manière hostile et dans des conditions inédites et irrégulières'.



Le groupe 'mettra en oeuvre tous les moyens à sa disposition pour préserver les intérêts de toutes ses parties prenantes, notamment pour assurer un traitement égalitaire et juste de tous ses actionnaires, et éviter une prise de contrôle rampante ou un contrôle de fait'.



Pour rappel, Veolia a confirmé son intention de déposer une offre publique d'acquisition volontaire sur le solde du capital de Suez afin de parachever le rapprochement des deux entreprises, offre qui sera au même prix que celui payé à Engie.



