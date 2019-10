Suez : Oddo confirme son conseil après un roadshow

15/10/2019 | 11:18

A l'issue d'une journée de roadshow à Francfort, Oddo maintient son opinion Neutre sur la valeur et son objectif de cours de 15,60E.



' Les questions des investisseurs ont essentiellement porté sur l'équation du plan stratégique. Dans le plan de réduction de coûts, la part relative aux achats, soit 35% à 40% du 1 MdE d'objectif, devrait être générée par une meilleure centralisation des opérations et une sélectivité accrue dans les choix commerciaux ' indique Oddo.



' A l'issue de ce roadshow, nous ne modifions pas certaines de nos hypothèses de cessions. Nous considérons toujours que les désinvestissements pourraient se matérialiser en grande partie dans la division Eau, avec les activités en Espagne ' rajoute le bureau d'analyses.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.