Suez : Philippe Varin prend la plume pour répondre à Véolia

05/11/2020 | 16:19

Philippe Varin, le président du conseil d'administration de Suez, a pris la plume aujourd'hui afin de répondre à Antoine Frérot, le p.d.-g de Véolia, écrivant par la même occasion une nouvelle page du feuilleton qui oppose les deux sociétés depuis plusieurs semaines.



Dès le début de sa lettre, Philippe Varin note l'incompatibilité entre l'engagement public d'amicalité annoncé par Véolia et les 'menaces par voie de courrier, de communiqués, d'interviews ou sur les réseaux sociaux'.



Philippe Varin se dit par ailleurs particulièrement choqué par le mépris dont Antoine Frérot fait preuve et par les termes utilisés à l'égard de Suez, de ses équipes, de sa gouvernance et de ses valeurs.



Selon M. Varin, le conseil d'administration de Suez n'a d'ailleurs reçu aucune offre ferme de la part de Véolia en dehors d'une ' prétendue offre relayée uniquement par voie de presse' présentant 'des conditions inacceptables et des risques d'exécution majeurs'.



Philippe Varin conclut sa missive en rappelant que Suez continuera à conduire son plan stratégique 2030 visant à la croissance rentable, au développement et à l'emploi, 'à l'opposé de vos allégations et de votre projet'.



