Suez : confirme le succès de l'offre publique de Veolia

Le Conseil d'Administration de Suez, présidé par Philippe Varin, s'est réuni aujourd'hui pour confirmer le succès de l'offre publique d'achat lancée par Veolia Environnement.



A l'issue de cette offre, Veolia détient désormais 86,22% du capital et des droits de vote de Suez.



Compte tenu du succès de l'offre, celle-ci a été réouverte le 12 janvier dernier et sera clôturée le 27 janvier 2022.



Le conseil d'administration a été recomposé et l'équipe dirigeante a été modifiée.



