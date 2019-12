Suez : contrat de 72 ME pour la ville de Mangalore en Inde

04/12/2019 | 11:41

Suez a signé un contrat pour l'amélioration de la distribution en eau potable de la ville de Mangalore, en Inde.



Ce contrat, d'un montant de 72 millions d'euros et d'une durée de 11,5 ans, assurera l'approvisionnement en eau 24h/24 et 7j/7 aux 550 000 habitants de la ville.



Mangalore est l'une des principales métropoles portuaires de la côte ouest de l'Inde et un ' hub ' de développement pour les industries du pétrole et du gaz, de la pétrochimie et du minerai de fer.



Le contrat porte sur l'extension, la réhabilitation et l'exploitation du système de distribution d'eau potable (réservoirs, réseau d'eau, raccordements résidentiels, compteurs, vannes...) sur une zone d'une superficie de 132 km2 incluant 96 300 raccordements et un réseau de distribution de 2 148 kilomètres.



