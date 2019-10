Suez : contrat de 98,3 ME pour Lucknow en Inde

14/10/2019 | 12:29

Suez annonce la signature d'un contrat de gestion de l'ensemble du réseau d'assainissement et des usines de traitement des eaux usées de Lucknow, la capitale du plus grand État de l'Inde (Uttar Pradesh).



Ce contrat porte sur un montant de 98,3 millions d'euros. Il comprend l'exploitation et l'entretien de 1 600 kilomètres de réseaux d'assainissement, de trois usines de traitement des eaux usées et de huit stations de pompage pour une durée de 10 ans.



' Afin d'optimiser la maintenance des 1600 kms de réseaux d'assainissement, Suez déploiera pour la première fois en Inde, un système de nettoyage des réseaux entièrement mécanisé. Le Groupe fournira également un service d'exploitation des réseaux en temps réel ' indique le groupe.



