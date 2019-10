Suez : gestion des déchets pour la Ville de Belgrade

07/10/2019 | 16:13

Suez et ses partenaires annoncent avoir franchi une étape majeure pour la gestion des déchets avec la Ville de Belgrade.



Les discussions avec la SFI, la BERD et OeEB concernent un financement d'un montant de 300 millions d'euros pour la conception, la construction et l'exploitation d'une usine de valorisation des déchets d'une capacité de 103 MW, ainsi que d'une unité de recyclage des déchets de démolition.



Ces infrastructures permettront la fermeture de l'une des plus grandes décharges encore en activité en Europe.



Suez assurera la conduite de l'ensemble des installations dans le cadre d'un contrat d'exploitation et de maintenance de 400 millions d'euros de 25 ans.



