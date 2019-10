Suez : investissement de 2,8 M£ dans Inflowmatix

07/10/2019 | 12:57

Suez Ventures, fonds de Capital-risque du Groupe Suez, annonce un investissement de 2,8 millions de livres sterling dans la société Inflowmatix.



Inflowmatix est le leader mondial de la technologie de gestion et d'analyse des données de pression à haute fréquence pour les opérateurs d'eau.



' La suite logicielle InflowSys TM permet aux opérateurs de réseaux d'eau potable de surveiller, diagnostiquer et gérer en continu les instabilités hydrauliques ' indique le groupe.



' Ainsi, les opérateurs peuvent adapter leurs actions afin d'améliorer la gestion de leurs réseaux et limiter les risques de défaillance sur des zones critiques, en optimisant la pression globale dans l'ensemble du réseau ' rajoute la direction.



