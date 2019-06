Suez : le grand chalon confie la gestion de l'eau potable

13/06/2019 | 12:20

Le groupe a signé des contrats avec Sébastien Martin le Président du Grand Chalon et 1er Vice-Président du Conseil Départemental de Saône-et-Loire pour la gestion de l'eau potable et de l'assainissement de la Ville Centre et du Nord de l'Agglomération.



Ces nouveaux contrats débuteront le 1er juillet 2019 pour une durée de 10 ans. Ils représentent un chiffre d'affaires cumulé de 115 millions d'euros.

' Ces nouveaux contrats prévoient d'amplifier la proximité avec les usagers : en plus de l'accueil clientèle du service de l'eau situé à Chalon-sur-Saône, un autre point d'accueil ouvrira ses portes au Nord de l'Agglomération ' précise le groupe.



Enfin, le Groupe participe également au plan Climat Air Energie du Grand Chalon avec la réalisation de bilans carbone, un plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre et la préservation de la biodiversité des sites.



