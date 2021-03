Suez : remporte trois contrats majeurs pour un total de 135ME

Suez annonce aujourd'hui avoir remporté trois contrats majeurs de collecte et de tri des déchets au service de collectivités en France, pour un chiffre d'affaires cumulé de 135 millions d'euros.



En région parisienne, Suez assurera durant cinq ans, l'exploitation du nouveau centre de tri des collectes sélectives de Paris XVII (ZAC Clichy-Batignolles) qui permet de trier les déchets recyclables de 900 000 parisiens et habitants de communes limitrophes.



Par ailleurs, la ville de Neuilly-sur-Seine a renouvelé sa confiance à Suez en lui attribuant le contrat de collecte des déchets ménagers des 63 000 habitants, pour une durée de 7 ans.



Enfin, dans la région Grand Est, Suez a remporté le contrat de collecte des déchets ménagers de la communauté urbaine du Grand Reims (51) et la gestion de la propreté urbaine du centre-ville de Reims pour une durée de 7 ans.





