Suez : report de la date de l'assemblée générale

Suez annonce que la date de son assemblée générale, initialement fixée au 22 juin, est reportée au 30 juin à 14h30. Elle se tiendra hors la présence physique des actionnaires au siège du groupe de services aux collectivités.



Les résolutions demeurent inchangées à l'exception de la troisième, relative à l'affectation du résultat de l'exercice et à la distribution du dividende, dont les dates de détachement et de paiement sont fixées aux 6 et 8 juillet, et non plus aux 28 et 30 juin.



