Suez : réalise une usine de recyclage des déchets en Thailande

04/06/2019 | 10:44

Suez annonce la construction d'une usine de recyclage des déchets plastiques en polymères recyclés, à Bang Phli, près de Bangkok.



Cette usine contribuera à l'objectif ambitieux du gouvernement thaïlandais de recycler, d'ici 2030, 100 % des plastiques collectés.



L'usine convertira chaque année 30 000 tonnes de films polyéthylène, collectés localement, en plastique recyclé post-consommation (PCR) de haute qualité. Elle fournira ainsi des matières premières secondaires de qualité à l'industrie du plastique.



De plus, l'installation sera équipée d'un système de traitement de l'eau performant, permettant de réduire les consommations d'eau nécessaires au recyclage, et répondra aux normes environnementales les plus strictes en vigueur localement.



Les travaux de construction seront finalisés d'ici mi-2020.



