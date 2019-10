Suez : signe un nouveau contrat à Montréal

08/10/2019 | 14:33

Suez a signé un contrat avec la Ville de Montréal. Le contrat porte sur la conception, la construction, l'exploitation et la maintenance d'un centre de valorisation des matières organiques.



Ce contrat, d'un montant d'environ 115 millions d'euros, prévoit une période de construction de l'usine de deux ans suivie d'une période d'exploitation de cinq ans.



Il s'agit du deuxième contrat remporté cette année par Suez à Montréal, qui réalise actuellement la construction d'un centre de compostage.



La nouvelle usine valorisera les déchets organiques en biométhane, produisant l'équivalent de la consommation de gaz d'environ 3 600 foyers.



' La valorisation des déchets ménagers en nouvelles ressources est un enjeu à la fois économique et environnemental : elle permet de préserver les ressources naturelles, de limiter les émissions de gaz à effet de serre et de réduire les volumes de déchets stockés ' a déclaré Bertrand Camus, Directeur Général de Suez.



