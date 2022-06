Suez : une offre sur des activités au Royaume Uni?

Suez souhaiterait réaliser une offre de rachat de ses anciennes activités déchets au Royaume Uni selon le FT. Cette opération serait réalisée dans le cas ou l'autorité de la concurrence britannique bloquerait le rachat par Veolia.



La transaction serait de plusieurs centaines de millions de livres selon le FT. ' Suez aurait un droit de préemption si cette activité devait être vendue par Veolia ' indique Invest Securities.



Veolia attend toujours l'approbation du régulateur britannique. L'autorité britannique de la concurrence avait annoncé mi mai qu'elle s'inquiétait des conséquences économiques de la fusion entre Veolia et Suez. La Competition and Markets Authority (CMA) indique que son enquête approfondie a montré que le rapprochement entre les deux groupes français pourrait conduire à un affaiblissement de la concurrence sur le marché du traitement des déchets et des eaux usagées au Royaume-Uni.



