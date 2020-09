Suga large favori pour le poste de Premier ministre au Japon

TOKYO, 9 septembre (Reuters) - Yoshihido Suga devrait obtenir une large victoire lors de l'élection du chef du Parti libéral démocrate (PLD) au Japon, pour devenir ensuite Premier ministre, selon un décompte effectué par le journal Asahi.

Le secrétaire général du gouvernement sortant dispose du soutien de 308 parlementaires PLD, soit près de 80% d'entre eux, selon le quotidien. Cela lui assure déjà une majorité puisqu'ils représentent 58% des responsables du PLD appelés à voter le 14 septembre pour désigner le successeur de Shinzo Abe, avant même de connaître le choix des 141 responsables de sections locales du parti.

Le vainqueur de ce scrutin interne est quasiment assuré de devenir le prochain Premier ministre du Japon en raison de la majorité parlementaire du PLD.

Yoshihido Suga est opposé à l'ancien ministre de la Défense Shigeru Ishiba et à l'ancien ministre des Affaires étrangères Fumio Kishida.

Shinzo Abe, dont la longévité à la tête du gouvernement japonais est sans égale, a démissionné pour raisons de santé.

Lors d'un débat entre les trois candidats mercredi, Yoshihido Suga s'est engagé à maintenir le cap de la politique économique de Shinzo Abe, privilégiant la croissance économique au redressement des finances publiques.

"Une économie forte est nécessaire à la protection sociale, à la sécurité nationale et à la réforme budgétaire", a-t-il dit. "Nous devons d'abord relancer l'économie car ce n'est qu'ensuite que nous pourrons mettre en oeuvre des réformes budgétaires." (Leika Kihara, Chris Gallagher et Kaori Kaneko; avec Linda Sieg, Antoni Slodkowski et Kiyoshi Takenaka version française Bertrand Boucey, édité par Nicolas Delame)