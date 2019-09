SugarCRM dévoile une nouvelle approche radicale pour générer des analyses de revenus

La technologie de pointe acquise via Corvana va offrir aux clients des informations rapides et exploitables ainsi qu’une une analyse des tendances

SugarCRM Inc.®, une entreprise qui aide les organisations à offrir des expériences client exceptionnelles, a annoncé aujourd’hui Sugar Discover, une solution d’analyse sophistiquée acquise auprès de Corvana, un leader de l’analyse avancée de la GRC (gestion de la relation client ou CRM pour Customer Relations Management en anglais) qui fournit, rapidement et avec précision, des informations précises même pour les questions les plus complexes en matière d’analyse de revenus. Les clients de Sugar bénéficient d’une automatisation du suivi 24h/24 et 7j/7 des données de GRC, et peuvent détecter les événements, informer les utilisateurs de ce qu’ils doivent savoir et les guider vers les réponses.

En outre, le produit va encore plus loin avec Discovery Insights, qui révèle des faits et des schémas connexes susceptibles de contribuer à la cause fondamentale. Cela permet également aux clients de Sugar de consulter l’historique, de comprendre les tendances, d’effectuer des prévisions précises concernant l’avenir et de devenir réellement orientés sur les données.

« Dès le premier jour, nous avons conçu la solution Sugar Discover pour qu’elle puisse utiliser les données de GRC. Nous sommes passés des informations rétrospectives aux informations en temps réel, et nous proposons aux entreprises des signaux d’alerte qui leur permettent de s’adapter, de changer de cap et de tirer parti des tendances dès que celles-ci se dessinent », a déclaré Richard Daley, directeur général des Analyses. « Nous souhaitions résoudre la question avec une solution analytique basée dans le cloud qui éliminerait autant que possible les étapes manuelles. C’est ainsi que fonctionne la stratégie « No-Touch Information » de Sugar. Tout est automatisé. »

L’équipe Discover de SugarCRM est dirigée par le fondateur et PDG de Corvana, Richard Daley, qui a également occupé les mêmes postes de PDG chez Pentaho, Keyola et Appsource, trois entreprises très performantes sur le marché de l’analyse au cours des vingt dernières années. Richard a été rejoint par d’autres cadres analytiques leaders du secteur et par d’autres membres de personnel, tous faisant désormais partie d’une équipe Sugar Discover en pleine expansion.

« Certains des esprits les plus brillants de l’analyse prédictive recommencent à innover », a déclaré Craig Charlton, PDG de Sugar. « Ils avaient l’expérience et la prévoyance nécessaires pour améliorer et surpasser les sociétés de veille stratégique obsolètes avec cette offre de nouvelle génération, disponible uniquement chez Sugar. »

À propos de SugarCRM

SugarCRM est un leader de l’expérience client qui permet aux entreprises de créer des relations clients rentables en proposant des expériences personnalisées extrêmement pertinentes tout au long du parcours des clients. Nous donnons aux entreprises les moyens de renforcer les relations existantes avec leurs clients, de créer de nouvelles relations grâce à des informations exploitables et à une automatisation intelligente, et de mieux comprendre le client à chaque étape de son parcours. Cela permet aux entreprises d’accélérer la création de la demande, d’accroître leurs revenus, de fournir un service clientèle optimal et d’augmenter la fidélisation des clients. Notre plateforme intuitive et conviviale facilite l’expérience client et est accessible à tous, permettant aux professionnels du marketing, de la vente et des services, de se concentrer sur des activités à fort impact et à valeur ajoutée afin de se créer des clients pour la vie.

Basée dans la Silicon Valley, SugarCRM est soutenue par Accel-KKR. Plus de 2 millions de personnes dans plus de 120 pays comptent sur SugarCRM.

