Suisa redistribuera plus d'argent

Berne (awp/ats) - Les compositeurs, paroliers et éditeurs de musique en Suisse et à l'étranger recevront 135 millions de francs suisses, soit 2,8 millions de plus que l'année précédente, de la société de droits d'auteur Suisa pour 2019. L'avenir s'annonce en revanche plus sombre pour 2020 et 2021.

En 2019, Suisa a pu augmenter son chiffre d'affaires total de 9,6%. Il est passé de 160,8 à 176,3 millions de francs suisses, indique la société dans un communiqué publié vendredi.

Les recettes ont notamment augmenté dans le domaine des licences en ligne et des droits d'exécution. Les concerts et les musiques d'ambiance dans les magasins ou les restaurants y ont particulièrement contribué. La société a également repris le mandat octroyé à Billag pour l'encaissement de ce tarif début 2019.

A l'inverse, les recettes issues des droits d'émission, de la redevance sur les supports vierges ou des droits de reproduction ont baissé. Les frais pour la gestion des droits ont eux légèrement augmenté. Suisa reverse ainsi 87 francs suisses sur 100 aux auteurs et éditeurs de musique.

La société s'attend à une baisse massive des recettes pour 2020 et 2021 en raison de la crise de coronavirus. L'interdiction d'organiser des événements et la fermeture des commerces et des restaurants pèseront lourd.

ats/al