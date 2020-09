Suisse: 286 nouveaux cas de contamination au coronavirus en 24 heures (OFSP)

Berne (awp) - La Suisse et le Liechtenstein ont enregistré 286 nouveaux cas de coronavirus en 24 heures, a annoncé mardi l'Office fédéral de la santé publique (OFSP).

La moyenne sur sept jours des contaminations confirmées s'élève ainsi à 416 cas, contre 420 la veille et 416 il y a une semaine.

Le nombre de nouvelles hospitalisations a atteint 14 et celui des décès 3.

actuel la veille une semaine nouvelles contaminations 286 27'633 315 - moyenne sur sept jours 416 420 416 nombre de tests recensés 1'773 27'633 10'817 - moyenne sur sept jours 11'003 12'295 13'170 taux de positivité (%) 16,1 4,0 2,9 - moyenne sur sept jours 3,8 3,4 3,2

Les statistiques publiées par AWP reposent sur les données quotidiennes diffusées par l'OFSP sur les nouvelles contaminations et tests. Ces derniers comprennent également les contaminations annoncées avec retard. Les moyennes sur sept jours reposent sur la date de l'annonce et non la date effective de la contamination. Les données publiées lundi divergent des autres jours, car elles comprennent les annonces sur plusieurs jours.

awp-robot/sw/