Suisse-Allemagne: nouvel accord de reconnaissance des diplômes professionnels

Berne (awp/ats) - La Suisse et l'Allemagne ont signé mercredi un accord en matière de reconnaissance mutuelle des diplômes professionnels. La convention en vigueur est mise à jour et étendue à de nouveaux domaines, un atout pour la mobilité des professionnels qualifiés.

Le nouvel accord reflète l'évolution de la formation professionnelle dans les deux pays et élargit son champ d'application. A l'avenir, davantage de titulaires de diplôme professionnel devraient bénéficier de conditions et de procédures d'équivalence facilitées, indique le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche.

L'accord entrera en vigueur dès que le Parlement allemand aura approuvé la loi d'application correspondante. Le Conseil fédéral l'a approuvé le 3 février. Cet accord bilatéral complète le système européen de reconnaissance des qualifications professionnelles, auquel la Suisse participe.

ats/al