par John Stonestreet et Ludwig Burger

8 mars (Reuters) - La commission suisse de la concurrence (COMCO) a désigné mercredi les groupes Givaudan et Symrise comme faisant partie d'un groupe de quatre entreprises soupçonnées d'avoir coordonné leur politique de prix dans le secteur des parfums.

A la Bourse de Zurich, l'action Givaudan chutait de 3% à la mi-journée et celle de Symrise de 2,4%.

Outre Givaudan et Symrise, la COMCO a mis en cause le groupe Firmenich — qui a fusionné avec le groupe chimique néerlandais DSM — ainsi que la société américaine International Flavors & Fragrances (IFF).

"Il existe des soupçons que ces entreprises auraient coordonné leur politique de prix, empêché à leurs concurrents de fournir des clients déterminés et restreint la production de certains parfums", a indiqué la COMCO dans un communiqué.

L'autorité a ajouté que plusieurs perquisitions avaient été menées sur plusieurs sites en collaboration avec la Commission européenne, la division antitrust du département américain de la Justice et l'autorité britannique de la concurrence et des marchés (CMA).

L'industrie de la parfumerie, qui pèse plus de cinq milliards de dollars, crée et fabrique des parfums fins pour des marques telles que Calvin Klein, Hugo Boss et Gucci , tout en concevant l'odeur des produits ménagers d'entreprises mondiales telles que Procter & Gamble et Colgate-Palmolive.

La nouvelle de l'enquête concernant un cartel dans ce secteur a émergé mardi lorsque Givaudan a confirmé faire l'objet d'une enquête. Un porte-parole de Symrise a également confirmé que le groupe était concerné par cette enquête et qu'il coopérerait avec les autorités.

Un porte-parole du groupe IFF a déclaré que la société "travaillait en étroite collaboration avec les autorités compétentes et coopérait à l'enquête menée dans le secteur".

Firmenich n'a pas pu être joint dans l'immédiat pour un commentaire.

Les entreprises risquent des amendes pouvant aller jusqu'à 10% de leur chiffre d'affaires mondial s'il est établi qu'elles ont enfreint les règles de la concurrence de l'Union européenne. (Reportage de John Stonestreet à Londres et de Ludwig Burger et Patricia Weiss à Francfort, version française Dina Kartit, édité par Blandine Hénault)