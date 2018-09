Suisse-Le canton de Saint-Gall interdit le port de la burqa

ZURICH, 23 septembre (Reuters) - Les électeurs du canton suisse de Saint-Gall se sont prononcés dimanche à une majorité des deux tiers en faveur d'une interdiction du port d'un voile religieux, tel que la burqa, dans l'espace public.

Le canton de Saint-Gall est le deuxième après celui du Tessin à se prononcer en faveur d'une telle interdiction qui devrait faire l'objet d'un référendum au niveau national l'an prochain. Le taux de participation a été d'environ 36%.

Les électeurs de Saint-Gall étaient appelés à se prononcer sur un renforcement des sanctions pour les femmes portant un voile religieux de nature "à menacer et troubler la sécurité publique et la paix religieuse et sociale".

Le gouvernement local, qui était opposé à la mesure, va devoir la mettre en application.

Le conseil central islamique, principale organisation musulmane de Suisse, a recommandé aux femmes de continuer à porter le voile. Il a précisé qu'il surveillerait étroitement l'application de l'interdiction et engagera des actions en justice si cela est nécessaire.

Le gouvernement fédéral s'était opposé en juin à une campagne réclamant une interdiction du voile au niveau national. Il avait alors décidé que chaque canton devait se prononcer individuellement sur la question.

Malgré tout, un référendum devrait être organisé dans la confédération, une pétition ayant recueilli plus que les 100.000 signatures nécessaires pour déclencher une consultation d'origine populaire.

Les deux tiers de 8,5 millions de Suisses se revendiquent comme chrétiens alors que la population d'origine musulmane s'est accrue, principalement sous l'effet d'une immigration en provenance de l'ex-Yougoslavie, pour atteindre 5%.

(Michael Shields; Pierre Sérisier pour le service français)