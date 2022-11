Suisse: la demande intérieure a porté la croissance au 3e trimestre

Zurich (awp) - Le produit intérieur brut (PIB) suisse a continué à croître au 3e trimestre dans un contexte marqué par la flambée de l'inflation et la guerre en Ukraine. La demande intérieure a en particulier soutenu l'économie helvétique, tandis que l'industrie portée vers l'exportation a été freinée par le contexte international morose.

Au cours de la période sous revue, le PIB a progressé de 0,2% par rapport au trimestre précédent, après une augmentation de 0,1% au trimestre précédent (chiffre révisé). En comparaison annuelle, la croissance a pris 0,5% au 3e trimestre, a indiqué mardi le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco).

L'évolution trimestrielle du PIB est conforme aux attentes des économistes interrogés par l'agence AWP qui l'attendaient entre +0,2% et +0,5%. En comparaison annuelle, les spécialistes étaient beaucoup plus optimistes, car ils prévoyaient une progression de 0,9% à 1,4%.

La consommation privée (+0,7%), a été une nouvelle fois supérieure à la moyenne par rapport au 2e trimestre, en raison de la hausse des dépenses pour le logement, l'énergie, les loisirs et les achats non alimentaires, ce qui a stimulé le commerce détail. Le commerce dans son ensemble a ainsi engrangé une croissance de 2,3% après quatre trimestres négatifs. L'hôtellerie-restauration (+2,8%) a continué son redressement, grâce notamment au retour des touristes. La création de valeur a cependant diminué dans les services financiers (-4,4%).

Face à la bonne santé de la demande intérieure, les importations se sont étoffées de 4,9%.

En revanche, les investissements dans la construction ont de nouveau reculé (-2%), ce qui a engendré une baisse de la valeur ajoutée dans le domaine de la construction (-2,2%). Il s'agit de la seule composante de la demande intérieure à s'être contractée.

Perspectives mitigées

Le contexte international difficile a aussi freiné l'industrie manufacturière (-0,2%). Par ricochet, les exportations de machines et métaux se sont contractées, alors que les envois à l'étranger dans leur globalité (+5,9%) ont augmenté, grâce à la progression vigoureuse du commerce de transit, précise le communiqué.

"L'économie suisse s'est développée de manière robuste au 3e trimestre, malgré l'environnement difficile marqué la guerre en Ukraine, des goulets d'étranglement et une hausse généralisée du coût de la vie", fait remarquer l'économiste en chef de la Banque cantonale de Lucerne (LUKB), Brian Mandt.

La banque souligne également que la croissance a été portée par une large palette de secteurs, même si le dynamisme de la demande intérieure s'est particulièrement distinguée.

Les perspectives pour les prochains trimestres sont toutefois mitigées, car la demande à l'étranger devrait s'avérer faible malgré la solidité de la consommation des ménages, avertit M. Mandt.

Nombre d'institutions ont revu à la baisse leurs projections pour 2022 et l'année prochaine. Les économistes attendent ainsi une hausse du PIB oscillant entre 1,8% et 2,5% pour l'exercice en cours et 0,4% 1,5% en 2023.

lk/al