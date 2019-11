Sullivan Gaglione, nouveau Directeur Technique de Kaliop Digital Commerce

Sullivan a pour mission de piloter et encadrer les équipes de développement et de garantir la qualité des livrables de ces dernières. Il a également en charge la création et le suivi de la roadmap R&D de l’agence. Fort d’une douzaine d’années d’expériences professionnelles, il a pu acquérir une solide expertise dans le domaine du digital, et du ecommerce en particulier.

Sullivan Gaglione, Directeur Technique de Kaliop Digital Commerce, commente : «Je suis ravi d’intégrer l’aventure de Kaliop Digital Commerce. L'agence connaît une belle dynamique de développement, que j’espère pouvoir accompagner grâce à une vision prospective de l’écosystème IT. Le commerce digital est un domaine où l’évolution des usages d’achat impose des bouleversements réguliers. Grâce à une roadmap technologique pointue et ambitieuse, nous pourrons continuer à proposer à nos clients une offre toujours plus riche et innovante. »