Suncor ferme une partie de sa raffinerie au Colorado

L'incident pourrait provoquer "des flammes et de la fumée supplémentaires provenant des torchères de la raffinerie aujourd'hui", selon un avis publié sur le site Web de la société.

Suncor a signalé un incident similaire le 22 mars à la raffinerie, qui a été redémarrée début avril après la réalisation de travaux de maintenance.

Suncor a également signalé un incendie dans son unité de fabrication d'essence au début du mois de mai.

L'installation comprend trois usines de deux raffineries et est la plus importante de la région des Rocheuses, le plus petit des cinq districts pétroliers des États-Unis.

La raffinerie achète du pétrole brut du bassin de Denver-Julesburg et traite environ 98 000 barils par jour, selon la société.