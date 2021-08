EQS Group-News: Sunrise UPC GmbH / Mot-clé(s) : Autres

Sunrise Skylights Zürisee Sessions: ouverture à guichets fermés du festival avec SEVEN



20.08.2021 / 09:00



Hier, jeudi 19 août, la scène flottante de Küsnacht a été inaugurée: pour donner le coup d'envoi des Sunrise Skylights Zürisee Sessions, SEVEN a su créer une ambiance de festival avec un concert à guichets fermés. Environ 700 visiteurs ont célébré le retour de l'été et de la musique en direct avec le chanteur soul et l'étoile montante zurichoise Jane in Flames. Aujourd'hui déjà, la scène exceptionnelle naviguera jusqu'à Rüschlikon pour un nouveau Silent Concert avec Anna Rossinelli. Diffusée par écouteurs, la musique du Silent Event a contribué à l'atmosphère chaleureuse de l'ouverture du festival des Sunrise Skylights Zürisee Sessions: hier, à 18 heures précises, les portes se sont ouvertes au bord du lac dans la commune de Küsnacht pour accueillir le concert de SEVEN. Sous un temps estival et dans le cadre féerique des rives du lac, les visiteurs ont pu apprécier la musique live pleine d'émotions et l'accompagner en chantant haut et fort. Boissons et plats savoureux étaient également au rendez-vous. Ambiance chaude chez les fans Les visages joyeux des quelques 700 visiteurs vaccinés, guéris ou testés ne laissaient aucun doute sur le fait que ce festival d'été est une véritable réussite. SEVEN s'est également réjoui de son concert à guichets fermés: «Pouvoir être à nouveau sur scène avec tout le groupe après cette longue pause - j'ai adoré ça ! Le décor avec la scène flottante et les spectateurs qui dansent et chantent sur le rivage avec leurs écouteurs était vraiment une expérience incroyable», a commenté l'artiste. En phase avec son temps La première partie du concert a également ravi les spectateurs: une jeune artiste originaire de Küsnacht, Jana Zwicky ou plutôt Jane in Flames, a enchanté le public de sa voix incomparable. La jeune femme de 21 ans écrit depuis cinq ans ses propres chansons dans un registre pop et indie folk. «Nous sommes très heureux de pouvoir enfin offrir à nouveau une grande scène aux artistes suisses et de constater que la combinaison d'un artiste suisse renommé et d'une étoile montante de la région a été si bien accueillie», se réjouit André Krause, CEO de Sunrise UPC. Jusqu'au 29 août, les festivaliers pourront profiter de concerts donnés par des artistes nationaux tels que Luca Hänni, Dodo ou 77 Bombay Street dans six autres communes autour du lac de Zurich. De plus, à chaque concert, un jeune artiste local aura l'occasion de montrer son talent. Aujourd'hui, vendredi, 20 août, le «Floating Boat» de 12 mètres sur 12 traversera le lac de Zurich pour accoster à Rüschlikon. Anna Rossinelli sera sur scène ce soir pour un autre concert en plein air, accompagnée de Tobias Jensen en première partie. Si vous voulez vivre sur place l'atmosphère unique des Sunrise Skylights Zürisee Sessions, n'attendez plus: il est probable que d'autres concerts, comme celui de SEVEN, seront bientôt complets. Sunrise Skylights Zürisee Sessions: du jeudi 19 août au dimanche 29 août 2021 Les lieux exacts sont disponibles sur www.sunrise-skylights.ch Programme: Jeudi 19 août (Küsnacht ZH): Seven (Main), Jane in Flames (Support) Vendredi 20 août (Rüschlikon ZH): Anna Rossinelli (Main), Tobias Jensen (Support) Samedi 21 août (Meilen ZH): Luca Hänni (Main), Anna Känzig et Tobey Lucas (Support) Dimanche 22 août (Meilen ZH): James Gruntz (Main), Goldschatz (Support) Jeudi 26 août (Wädenswil ZH): Dodo (Main), Count Daisy (Support) Vendredi 27 août (Stäfa ZH): Adrian Stern (Main), Dom Sweden (Support) Samedi 28 août (Rapperswil-Jona SG): Dabu Fantastic (Main), Aaron (Support) Dimanche 29 août (Lachen SZ): 77 Bombay Street (Main), Red Bandana (Support) Pour acheter un billet (entre CHF 50.- et CHF 60.-) ou pour en savoir plus, rendez-vous sur www.sunrise-skylights.ch Communiqué de presse (pdf) Photos Sunrise UPC Ferris Bühler Communications

