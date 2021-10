Sunrise UPC GmbH : La NHL - finally home!

«Avec les matchs de la NHL et en tant que partenaire médiatique de la National League, MySports est et restera la «Home of Hockey» incontestée. Le sport est source d'émotions et nous nous réjouissons d'offrir à nos clients le meilleur du hockey», déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC. «Grâce à notre excellent programme sur MySports, aux engagements existants avec Roger Federer, à notre partenariat principal avec Swiss-Ski à partir de la saison 2022/2023 et à notre collaboration avec l'Athletes Network (athletes-network.com), nous avons considérablement développé notre présence dans le domaine du sport et continuerons à offrir à nos clients bien plus que la concurrence.»

Combinaison de la National League et des matchs de la NHL en début de soirée

La NHL fêtera sa grande première sur MySports dès le 9 octobre. Lors du match de présaison entre les Carolina Hurricanes (Nino Niederreiter) et les Nashville Predators (Roman Josi), l'attention sera immédiatement portée sur nos stars suisses du hockey évoluant aux États-Unis. La combinaison entre les matchs en direct de la National League et une sélection de matchs en début de soirée de la NHL se complètent parfaitement. L'accent est mis sur le samedi et le dimanche, et bien évidemment sur les matchs avec participation suisse. En effet, avec Nino Niederreiter, Roman Josi, Jerôme Moser, Philipp Kurashev, Timo Meier, Pius Suter, Nico Hischier, Kevin Fiala, Dean Kukan, Tim Berni et Jonas Siegenthaler, la NHL est cette saison plus suisse que jamais.

Personnalités importantes

Si la popularité de la NHL dans la Home of Hockey est importante, celle des commentateurs l'est tout autant. Un match par semaine est retransmis sur MySports avec commentaires en allemand et en français. Stefan Bürer, un professionnel et fan de hockey absolu, a été spécialement choisi pour cette mission. Travaillant pour la SRF depuis 28 ans et connu pour son expertise dans le hockey sur glace et le tennis, Stefan Bürer est désormais membre du conseil d'administration des Rapperswil-Jona Lakers et rejoint MySports en tant que commentateur à partir d'octobre.

C'est également une première pour Thomas Roost en tant qu'expert et co-commentateur sur la chaîne en allemand . Il est Scout NHL pour le Central Scouting Europe et consultant pour les joueurs de hockey et les clubs. Avec 25 ans d'expérience en tant que Talentscout pour la NHL , il connaît la ligue comme personne.

A Rossens, c'est le consultant principal et ancien arbitre Stéphane Rochette qui assumera le rôle d'expert co-commentateur.

Calendrier des matchs de la NHL sur MySports

MySports diffusera au moins quatre matchs par semaine en direct de la NHL pendant la saison régulière. En règle générale, les matchs seront diffusés le samedi et le dimanche entre 19h et 22h. Le match de présaison le 9 octobre sera le premier au programme, et la saison débutera ensuite à partir du 16 octobre. À cela s'ajoute une sélection de matchs des premiers tours des séries éliminatoires et bien évidemment la série finale complète de la Coupe Stanley. Au total, plus de 150 matchs en direct! Également sur la chaîne: le Match annuel des étoiles et l'émission régulière «NHL on the Fly». Toujours en mettant nos «Swiss Boys» aux États-Unis à l'honneur. La NHL - finally home - sur MySports dans la Home of Hockey!



