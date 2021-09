Sunrise UPC GmbH : Les nouveaux iPhones avec le réseau 5G le plus rapide et le plus fiable

«L'iPhone le plus rapide sur le réseau 5G le plus rapide et le plus fiable de Suisse. C'est la combinaison parfaite. Avec notre réduction de prix, le programme de rachat et la 5G incluse dans les abonnements mobiles, nous rendons l'offre globale encore plus attractive. Cela fait de nous une fois de plus la meilleure adresse pour les fans d'Apple», déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC.

Le nouvel iPhone à Sunrise et UPC avec une réduction de prix de CHF 100

Les clients, avec ou sans abonnement Sunrise ou UPC, peuvent acheter les nouveaux iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max avec une réduction de prix de CHF 100 à partir d'aujourd'hui jusqu'au 10 octobre 2021. Cela signifie que, cette année, tous les clients (nouveaux ou existants) peuvent bénéficier de cette remise, sans engagement sur le service ou les tarifs.

La 5G peut être utilisée avec tous les abonnements Sunrise We Mobile et Sunrise We Connect sans frais supplémentaires/option et Sunrise active progressivement la 5G gratuitement pour les anciens abonnements Sunrise Freedom. Pour les clients Prepaid, la 5G est disponible avec Sunrise Prepaid Unlimited 7 days et Sunrise Prepaid Take away.

Sunrise UPC offre le réseau 5G le plus rapide et le plus fiable de Suisse et couvre actuellement plus de 95% de la population avec la 5G de base (jusqu'à 1 Gbit/s) et plus de 890 villes/localités avec la 5G à haut débit (jusqu'à 2 Gbit/s, avec une couverture atteignant au moins de 80% de la population locale).

Ceux qui ont déjà expérimenté les performances de la 5G ne veulent plus renoncer à un débit Internet semblable à celui de la fibre optique, notamment aussi quand ils sont en voyage. C'est pourquoi Sunrise UPC promeut les services d'itinérance 5G. En offrant le roaming 5G dans plus de 24 pays, Sunrise UPC est l'un des opérateurs les mieux placés dans cette domaine. À l'heure actuelle, pratiquement aucun autre opérateur mobile n'a davantage de partenaires d'itinérance 5G à l'étranger.

Faire des économies avec Buyback

Grâce au programme Sunrise Buyback, les clients peuvent économiser de l'argent tout en faisant une bonne action pour l'environnement. Avec le programme Sunrise Buyback, il suffit d'apporter son ancien smartphone dans n'importe quel magasin Sunrise ou UPC pour recevoir le montant convenu sous forme de crédit sur la prochaine facture ou sous forme d'avoir pour l'achat d'un nouveau smartphone. La valeur de rachat de l'appareil dépend de son état, de la marque et du modèle. Les appareils rendus sont reconditionnés et revalorisés. Les données sont supprimées en toute sécurité. Tous les détails sur le programme Sunrise Buyback sont disponibles ici.

Les précommandes pour l'iPhone 13 (à partir de CHF 799), l'iPhone 13 mini (à partir de CHF 679), l'iPhone 13 Pro (à partir de 1'029) et l'iPhone 13 Pro Max (à partir de CHF 1'129) peuvent être fait chez Sunrise et UPC à partir de 14 heures aujourd'hui, le 17 septembre 2021, avec une disponibilité à partir du 24 septembre, sur les sites web de Sunrise et UPC ou dans les shops Sunrise et UPC.

Communiqué de presse (pdf)