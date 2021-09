Sunrise UPC GmbH : MySports soutient la stratégie de croissance de Sunrise UPC

«Le sport crée des émotions pures, et l'expérience commune nous unit. Nos engagements montrent que nous prenons les choses au sérieux et que nous offrons à nos clients davantage que la concurrence. MySports est une réussite. Des contenus exclusifs et des émisssions de divertissement riches en émotions sont un énorme atout. En conjonction avec nos offres TV, MySports contribue fortement à attirer et à fidéliser les clients. Et grâce à notre know-how combiné dans les télécommunications et la télévision, nous nous démarquerons encore plus clairement de nos concurrents en proposant aux fans et aux téléspectateurs des expériences totalement nouvelles», c'est ainsi qu'André Krause, CEO de Sunrise UPC, résume l'importance stratégique de MySports.



Présence dans le domaine du sport considérablement étendue

Récemment Sunrise UPC a notablement renforcé sa présence dans le domaine du sport, que ce soit par la poursuite de l'engagement de Roger Federer, par le rôle de partenaire principal de Swiss-Ski à partir de la saison 2022/2023 ou par la collaboration avec l'Athletes Network (athletes-network.com). Avec le Smart Stadium 5G dans le cadre du partenariat avec le FC Bâle, Sunrise UPC innove pour développer l'expérience des supporters. De telles innovations et bien d'autres encore peuvent être appliquées à d'autres sports tels que le hockey sur glace. Grâce aux possibilités offertes par les télécommunications, Sunrise UPC s'est fixée pour objectif de redéfinir le sport au cours des cinq prochaines années pour les téléspectateurs de MySports.

Avec la prolongation du partenariat médiatique avec la National League, MySports reste la «Home of Hockey» incontestée. Les téléspectateurs seront désormais activement impliqués et, en plus des matchs en direct, MySports transmettra surtout des émotions et des contenus exclusifs. De nouveaux formats ont été développés et ceux existants étendus. Pour MySports, le début de la saison n'est plus qu'à un slapshot, ce qui garantit une tension maximale - bien au-delà de la patinoire. De plus, MySports s'emploie à acquérir des droits supplémentaires pour d'autres compétitions internationales afin d'élargir l'offre pour les fans de hockey en Suisse.

Avec le lancement de sa cinquième saison, MySports n'avait encore jamais atteint jusqu'ici autant de téléspectateurs. Ce notamment grâce à la diffusion via UPC et les réseaux câblés de Suissedigital, qui représentent les membres fondateurs de MySports. Entre-temps, la chaîne sportive est également proposée dans blue TV, dans Sunrise TV et dans l'application Sky.



«BackCheck - le Talk»: nouveau format avec émotion et passion

Le sport est bien plus que des faits objectifs, des analyses de match et un résultat. C'est pourquoi dans ses studios (Erlenbach, ZH et Rossens, FR), MySports mise davantage sur l'expérience émotionnelle. Le nouveau format d'émission «BackCheck - le Talk» apporte beaucoup de c?ur et d'âme aux reportages sportifs. Des animateurs, des experts, des joueurs, des responsables de clubs et surtout des fans pourront s'exprimer et discuter des temps forts des matchs. L'émission sera diffusée en parallèle sur Twitch et YouTube afin que le public ait la possibilité d'écouter et de participer. Cette toute nouvelle approche de l'expérience sportive n'existe que sur MySports.



eNational League et réseaux sociaux

Durant la nouvelle saison de hockey aussi, MySports mise sur des formats alternatifs et continue de les développer. Cette année également aura lieu l'eNational League. La deuxième édition du championnat de hockey virtuel avec la participation des 13 clubs actuels de la National League débutera en octobre. Sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, YouTube et Twitter, les fans recevront en permanence les dernières actualités du terrain.

Les documentaires maison « Homemade » continueront de faire partie intégrante des émissions de MySports et offriront de nombreux aperçus passionnants de la scène sportive suisse.

Programme TV pour le début de la saison de la National League 2021/2022 sur MySports One: