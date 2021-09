Sunrise UPC GmbH : Routeur OPPO 5G CPE T1a - Le divertissement et le travail flexible à la vitesse supérieure

En Suisse également, la norme 5G est déployée rapidement. Sunrise UPC offre le réseau 5G le plus rapide de Suisse et couvre en septembre 2021 déjà plus de 890 villes/communes en 5G «highspeed» (jusqu'à 2 Gbit/s) et plus de 95% de la population suisse en 5G basique (jusqu'à 1 Gbit/s). Le nouveau routeur d'OPPO, l'OPPO 5G CPE T1a, allie simplicité et flexibilité pour permettre aux utilisateurs de profiter dès maintenant de la vitesse de connexion élevée de la 5G pour surfer et profiter d'autres expériences à la maison ou au bureau.

Equipé d'un processeur Snapdragon(TM) X55 5G 7nm de Qualcomm(R) à la pointe de la technologie, le routeur OPPO 5G CPE T1a convertit les signaux 5G en signaux WiFi 6 (802.11ax) et rend ainsi possible des vitesses d'émission et de réception sans fil encore jamais vues. Il suffit de brancher l'appareil au secteur et d'insérer une carte SIM compatible 5G pour profiter d'un réseau WiFi stable avec des temps de latence minimaux. Il peut être utilisé en toute convivialité avec des ordinateurs portables, des tablettes et des téléphones mobiles ainsi que d'autres appareils intelligents.

Le nouveau routeur OPPO 5G CPE T1a est lancé en Suisse en partenariat avec Sunrise UPC. «La Suisse est le premier pays d'Europe dans lequel l'appareil est commercialisé. Sunrise UPC établit de nouvelles références en matière de 5G en Suisse et est donc le partenaire parfait pour le lancement d'un appareil qui propulse le divertissement et le travail flexible en n'importe quel endroit vers de nouveaux sommets», se réjouit Daniel Meier, General Manager d'OPPO Suisse, à propos de cette collaboration.

«En tant que pionnier de la 5G et entreprise innovante, Sunrise UPC poursuit continuellement sa stratégie. Nous nous réjouissons et sommes fiers d'être les premiers en Europe à proposer en exclusivité à nos clients une innovation supplémentaire avec le routeur OPPO 5G CPE T1a», précise Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer de Sunrise UPC.

Télécharger un film en HD en quelques secondes en déplacement

Grâce à son processeur Snapdragon(TM) X55 5G 7nm ultra puissant de Qualcomm(R), le routeur OPPO 5G CPE T1a atteint des vitesses d'émission et de réception à couper le souffle via le réseau 5G. Il est par exemple possible de télécharger un film en HD de deux gigaoctet en quelques secondes. L'OPPO 5G CPE T1a prend en charge les réseaux 5G et 4G et garantit également une connexion rapide et stable dans les zones avec une couverture mixte. En ce qui concerne la 5G, il prend en charge l'accès SA (standalone, c?ur de réseau et réseaux d'accès avec 5G) et NSA (non standalone, uniquement réseaux d'accès avec 5G).

Utilisation flexible - à la maison ou en déplacement

Lorsque la couverture 5G est assurée, le routeur OPPO 5G CPE T1a permet d'établir rapidement et facilement un réseau WiFi extrêmement performant conforme à la dernière norme WiFi 6. A la maison, afin de profiter des contenus multimédias sur plusieurs appareils mobiles avec fluidité, ou bien en télétravail à domicile pour organiser des vidéoconférences. Le routeur convient aussi parfaitement pour mettre en place un réseau sans câbles encombrants au bureau ou au sein de PME ou pour proposer aux visiteurs de musées et showrooms une expérience multimédia impressionnante. L'OPPO 5G CPE T1a permet aussi de profiter instantanément d'un réseau WiFi rapide dans un logement de vacances.

Intelligent et sûr

Le routeur OPPO 5G CPE T1a détecte les éventuels problèmes de connexion réseau et les résout de façon autonome. Le tableau de bord de gestion accessible par navigateur permet de surveiller le statut du réseau et de modifier les configurations. L'arrière de l'appareil dispose d'un bouton WPS pour faciliter la connexion avec des appareils, d'un port pour l'interface WAN/LAN ainsi que d'un port pour la connexion LAN gigabit.

Conçu pour un fonctionnement prolongé et intensif

La chaleur générée en fonctionnement réseau est évacuée très efficacement par le biais d'une structure en cheminée spéciale et de dissipateurs thermiques généreusement dimensionnés. Le routeur mobile OPPO 5G CPE T1a reste donc toujours performant et stable, même lorsqu'il est sollicité de manière intensive et prolongée.

Lancement en partenariat avec Sunrise UPC

Le nouveau routeur OPPO 5G CPE T1a est disponible dès le 27 septembre pour CHF 379.- (PVC) chez Sunrise et UPC.

Communiqué de presse (pdf)