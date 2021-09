Sunrise UPC GmbH : ancre le concept de DE&I dans son ADN et signe la Charte de la diversité Advance

Un lieu de travail avec des collaborateurs qui voient le monde de façons différentes crée une culture de créativité, d'innovation et d'esprit tourné vers la résolution des problèmes qui profitera à nos clients, à nos collègues et à l'entreprise. Offrir une culture qui soutient tous les collaborateurs n'est pas seulement la bonne chose à faire, cela stimule également les performances et la croissance de l'entreprise.

«Sunrise UPC ancre la diversité, l'équité et l'inclusion dans son ADN et garantit que tous ses collaborateurs peuvent se sentir libres d'être eux-mêmes au travail au quotidien. Nous attendons de tous les collaborateurs qu'ils incarnent quotidiennement nos valeurs de diversité, d'équité et d'inclusion dans leurs tâches et leur travail chez Sunrise UPC», déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC. «Dans toute l'entreprise, nous attachons une grande importance aux valeurs d'ouverture, de tolérance et de diversité. Celles-ci constituent la base de nos activités sociales et économiques. C'est pourquoi Sunrise UPC soutient le "Mariage pour tous", afin que tous les collaborateurs puissent profiter de l'égalité des droits dans leur vie privée également.»

Cadre DE&I de Sunrise UPC «YouBelong!»

Les engagements en matière de diversité, d'équité et d'inclusion (DE&I) de Sunrise UPC couvrent les relations de l'entreprise avec ses clients, ses fournisseurs, les communautés parmi lesquelles elle opère et bien sûr, ses collaborateurs. Le cadre DE&I de Sunrise UPC «YouBelong!» est essentiel à cet égard et se base sur cinq piliers: