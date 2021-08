Sunrise UPC GmbH : de nouveau élu meilleur opérateur universel pour les entreprises

«Nous sommes heureux d'avoir une fois de plus été largement reconnus comme le meilleur prestataire de services complets pour les grandes entreprises et les PME dans la plus grande enquête clients indépendante», commente André Krause, CEO de Sunrise UPC. «Voilà plusieurs années que les entreprises élisent Sunrise comme l'un des meilleurs opérateurs universels, nous récompensant ainsi pour notre excellente qualité, nos innovations, nos services et notre rapport qualité-prix. Nous les remercions de leur confiance».

Sunrise grâce à ses produits innovants et ses services de haute qualité réussit à convaincre de plus en plus d'entreprises de recourir à ses prestations. Avec son réseau 5G le plus rapide et le plus fiable, Sunrise se positionne en tant que leader technologique dans le secteur de la téléphonie mobile et développe diverses solutions 5G et IoT, par exemple dans les domaines du Smart Farming, Smart Building, etc.

Avec son infrastructure unique de nouvelle génération, Sunrise offre une excellente connectivité, contribue à la numérisation des postes de travail et fournit des solutions de pointe en matière de téléphonie mobile, de connectivité et de Smart Working, individuellement ou sous la forme d'un pack de services complets. En combinaison avec les compétences, la flexibilité et la disponibilité de ses collaborateurs, Sunrise continue d'acquérir de nouveaux clients commerciaux et donc de nouvelles parts de marché.

Meilleures notes dans le Telekom Rating 2021 de BILANZ

Depuis 22 ans, le magazine économique BILANZ réalise la plus grande enquête indépendante auprès de la clientèle du marché suisse des télécommunications. Sunrise occupe depuis des années le haut du classement auprès des entreprises et des clients privés. Cette année encore, Sunrise a obtenu les meilleures notes dans les catégories «Meilleur opérateur universel pour les PME» et «Meilleur opérateur universel pour les grandes entreprises».

Toutes les informations sont disponibles dans l'article de BILANZ (pdf)