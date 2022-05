Sunrise UPC améliore sa rentabilité trimestrielle

Zurich (awp) - Sunrise UPC a vu sa rentabilité nettement progresser au premier trimestre. Accroissant légèrement ses revenus au regard des trois premiers mois de 2021, le numéro deux suisse des télécommunications a dégagé un excédent brut d'exploitation (Ebitda) ajusté de 278,2 millions de francs suisses, un bond de 9,6%.

Entre janvier et fin mars, le chiffre d'affaires s'est hissé à 758,7 millions de francs suisses, en progression de 1% sur un an, indique mercredi Sunrise UPC. Alors que la société sise à Opfikon, en banlieue zurichoise, a subi une nouvelle érosion de 5% de ses recettes dans la téléphonie fixe à 306,5 millions, celles engrangées dans les communications mobiles ont crû de 3,6% à 307,8 millions.

Quant aux activités avec les clients commerciaux, elles ont augmenté de 10,2% à 139,9 millions de francs suisses. L'opérateur né de la fusion des activités de Sunrise et d'UPC explique l'accélération par le gain de nouveaux clients, dont par exemple le fournisseur d'hydrocarbures Eni Suisse.

L'entreprise a également revendiqué un gain de part de marché, avec 44'800 abonnés supplémentaires dans les affaires des téléphonie mobile et 24'400 utilisateurs additionnels pour internet et les services de télévision. Au total, Sunrise UPC revendique 2,65 millions de clients mobiles, 1,18 million pour internet et 1,24 million pour la télé.

Liberty Global, maison-mère britannique d'UPC, avait annoncé en août 2020 son intention de s'emparer de Sunrise, dans le cadre d'une offre valorisant sa cible à 6,8 milliards de francs suisses, opération qui avait été finalisé en novembre 2020. Le mariage entre les deux sociétés aura pour conséquence le licenciement de 450 collaborateurs d'ici la fin de l'année. En tout, les suppressions d'emplois liées avoisineront les 600 postes.

vj/al