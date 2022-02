Sunrise UPC gagne des clients en 2021, la rentabilité écornée

Zurich (awp) - L'opérateur Sunrise UPC a terminé sa première année en tant que société fusionnée avec un gain de part de marché, mais la rentabilité a encore été écornée en 2021 par les coûts d'intégration. Pour le nouvel exercice, la direction s'attend à une stabilisation.

L'entreprise basée à Opfikon en banlieue zurichoise a vu son chiffre d'affaires annuel croître modestement de 0,5% à 3,04 milliards de francs suisses, porté par les activités avec la clientèle professionnelle et dans le segment mobile. Les recettes dégagées avec la téléphonie fixe ont par contre reculé, a détaillé Sunrise UPC vendredi dans un communiqué.

Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) ajusté a quant à lui affiché un repli de 1,8% à 1,1 milliard de francs suisses, principalement en raison des coûts liés à la fusion des deux sociétés.

Sunrise UPC a par contre progressé au niveau des gains de part de marché. L'opérateur a gagné 181'800 abonnés mobiles et 34'700 clients pour son offre internet et télévisée. A la fin de l'année écoulée, il comptabilisait un total de 5,5 millions d'abonnements.

"Grâce à nos nouvelles offres, nous avons été en mesure de conserver notre rythme de croissance et de significativement augmenter nos parts de marché. Cela s'est reflété dans notre solide chiffre d'affaires", a résumé le directeur général (CEO) André Krause, qui s'est dit "serein" pour 2022.

Pour cette année, le groupe table sur une activité stable ou en "modeste" progression, ainsi que sur une rentabilité (Ebitda) stable, sans divulguer d'objectif chiffré. Les coûts liés à la fusion devraient s'établir autour de 150 millions de francs suisses.

Liberty Global, la maison-mère britannique d'UPC, avait annoncé en août 2020 son intention de s'emparer de Sunrise, dans le cadre d'une offre valorisant sa cible à 6,8 milliards de francs suisses. Le rachat avait été finalisé en novembre 2020.

Abonnements dopés par le télétravail

Dans un entretien à AWP, le patron de Sunrise UPC a expliqué l'augmentation du nombre d'abonnements comme un effet collatéral de la pandémie, certains clients contraints au télétravail se dotant en même temps que d'un raccordement internet plus performant d'une ligne de téléphone fixe, même si selon lui, l'utilisation de ce type de télécommunication a fortement reculé au profit de la téléconférence.

La part de clients au bénéfice d'un abonnement combiné a augmenté, et dans la clientèle entreprise également, l'opérateur zurichois a été en mesure de progresser et d'étoffer ses recettes, a souligné le dirigeant, affichant sa confiance de voir cette dynamique se poursuivre pour l'exercice en cours.

Revenant sur les résultats, M. Krause a détaillé l'incidence des coûts d'intégration sur la performance, qui ont pesé sur l'Ebitda à hauteur de 27 millions de francs suisses.

Le chef de Sunrise UPC a assuré que la fusion des deux entités se poursuit plus rapidement que prévu. Les synergies se sont montées à 68 millions de francs suisses l'année dernière, soit 20 millions de plus qu'anticipé. Pour l'exercice en cours, l'entreprise vise des synergies de 176 millions, et d'ici 2025, 330 millions.

Sur les 600 postes dont la suppression avait été annoncée en avril dernier, près de 200 devraient passer à la trappe cette année. Au bouclement de 2021, le principal rival de Swisscom comptait un peu plus de 3000 équivalents temps plein (ETP).

al/fr/buc/rp