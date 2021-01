Sunrise UPC modifie ses conditions de travail et lance une procédure de consultation pour les suppressions de postes

La fusion de Sunrise et UPC se poursuit rapidement. Actuellement, la structure de l'organisation est en cours d'élaboration et la sélection pour les niveaux hiérarchiques les plus élevés est en cours. Ce processus entraînera vraisemblablement des suppressions de postes et durera jusqu'en avril. Le nombre total de suppressions de postes sera annoncé d'ici la fin de l'intégration. Sunrise UPC part du principe que le nombre de collaborateurs concernés sera largement inférieur à 30 % du nombre de collaborateurs actuels. Il est important que Sunrise UPC puisse donner à une grande partie des collaborateurs des perspectives claires avant la fin du mois de juin en ce qui concerne leurs fonctions au sein de l'entreprise combinée. L'ensemble du processus d'intégration pour de telles fusions dure plusieurs années.

Pour accompagner les collaborateurs concernés le mieux possible au cours de ce processus, Sunrise UPC a lancé un processus de consultation et a élaboré un plan social avec le syndicat syndicom et des représentants du personnel des deux entreprises.

« Je suis heureux d'avoir pu établir un plan social particulièrement solide pour Sunrise UPC, en grande partie grâce à la collaboration constructive avec le syndicat syndicom et les représentants du personnel des deux entreprises. Ainsi, nous sommes certains que les collaborateurs concernés ne seront pas aidés que financièrement », déclare André Krause, CEO de Sunrise UPC.

« Grâce à l'implication précoce de syndicom à la demande de Sunrise UPC, le nouveau plan social a pu être convenu rapidement. Il donne la possibilité aux collaborateurs jeunes de se réinsérer rapidement sur le marché du travail. Dans le même temps, il permet aux collaborateurs plus âgés de partir plus tôt à la retraite. », explique Giorgio Pardini, membre de la direction de syndicom, secteur TIC.

Les éléments les plus importants de celui-ci sont :

Le plan social est valable pour tous les collaborateurs de Sunrise et UPC, à l'exception des membres de la direction.

Les collaborateurs concernés recevront de l'aide dans le cadre d'un programme outplacement mené par des professionnels.

Sunrise UPC met à disposition un fond de CHF 2,5 millions pour des mesures provisoires individuelles telles que des mesures de qualification ou pour les cas de détresse sociale.

Une structure des salaires uniforme

Dans le cadre de l'intégration, les différentes structures de salaires vont être uniformisées Ce processus a pu également être lancé et dépend fortement de la structure de l'organisation de l'entreprise commune. Comme d'habitude, la situation actuelle du marché et de l'économie ainsi que l'évolution de la pandémie seront pris en compte. Sunrise mènera durant le deuxième trimestre des négociations salariales avec le syndicat syndicom.

Congé paternité étendu et travail moderne et flexible

Sunrise UPC accorde à partir de cette année aux nouveaux pères un congé paternité de 25 jours ouvrables maximum avec versement de l'intégralité du salaire. Avec cette mesure, qui est supérieure à la moyenne par rapport à l'exigence légale, Sunrise UPC souligne l'importance de la promotion de la compatibilité entre la famille et la carrière. Sunrise UPC le montre également avec la définition du modèle de travail « FlexWork » qui a été développé avec le syndicat syndicom, les représentants du personnel des deux entreprises et des experts externes. « FlexWork » permet aux collaborateurs de décider eux-mêmes comment et où ils travaillent avec leurs collègues. Sunrise UPC met à disposition des collaborateurs les appareils et les logiciels nécessaires.

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations :

UPC

Media Relations

Suisse

Tél. +41 58 388 99 99

media.relations@upc.ch

@UPC_Switzerland

syndicom - Syndicat des médias et de la communication

Giorgio Pardini

Giorgio.Pardini@syndicom.ch

+41 79 277 66 13