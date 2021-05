Sunrise UPC prolonge son partenariat médias avec la National League

Zurich (awp) - L'opérateur de télécoms Sunrise UPC a annoncé mardi le prolongement de cinq ans du partenariat médias de sa chaîne sportive MySports avec la première division du championnat suisse de hockey sur glace (National League). La collaboration, qui débutera du début de la saison 2022 à la fin de celle de 2027, comprend désormais l'ensemble des droits du direct et des temps forts dans les domaines payants et gratuits.

L'ensemble des matches de National League sera diffusé en direct et commenté en allemand, français et en partie en italien. "Des émissions en studio régulières, réalisées dans les studios MySports situés à Erlenbach (ZH) et Rossens (FR), ainsi qu'une large offre de magazines, de reportages de fond et d'actualités sur les réseaux sociaux viendront compléter le programme" assure Sunrise UPC dans un communiqué.

MySports et la National League devraient fournir "ultérieurement" plus de détails au sujet des partenaires de distribution et des formats d'émission. La chaîne sportive du groupe zurichois est disponible pour les clients des plateformes TV de Sunrise UPC, chez plusieurs réseaux câblés de Suissedigital, chez Swisscom, et via des applications OTT, une liste à laquelle vont venir s'ajouter "dans un avenir proche" d'autres partenaires de diffusion.

buc/al