Sunrise We: désormais avec tous les avantages de Sunrise et UPC

«Nous continuons de tout mettre en ?uvre pour offrir aux clients encore plus d'avantages suite à la fusion. Grâce au portefeuille élargi de Sunrise We, les clients Sunrise peuvent profiter pour la première fois de notre réseau commun Sunrise UPC, de la plateforme TV ainsi que d'offres combinées plus attrayantes pour les réseaux mobile et fixe, tant dans le segment privé que commercial. Nous renforçons ainsi notre position en tant que premier fournisseur de réseaux convergents en Suisse», se réjouit André Krause, CEO de Sunrise UPC.

Davantage de réseau: giga connexion pour plus de 90% des foyers

Sunrise UPC offre le réseau le plus rapide et se trouve en tête des fournisseurs de débits de l'ordre du gigabit en Suisse. Grâce au réseau hybride composé de fibre optique, de réseau câblé ainsi que de téléphonie mobile 5G, Sunrise UPC fournit avec Sunrise We une giga connexion à plus de 90% des foyers. Aucun concurrent ne propose une telle offre. Les tests comparatifs montrent par ailleurs que Sunrise UPC offre le réseau 5G le plus rapide et le plus fiable, de même que le réseau fibre optique et câblé le plus rapide de Suisse. Il en résulte que le réseau hybride en fibre optique de Sunrise UPC est leader en Suisse.

Ainsi la récente enquête comparative sur le haut débit Benchmark 2021 de PC Magazin et de PCgo arrive à la même conclusion: Sunrise UPC offre la meilleure connexion Internet de Suisse. Dans cette analyse globale de la meilleure expérience utilisateur, où plus de 7,9 millions de valeurs mesurées ont été évaluées, Sunrise UPC s'est imposée face à la concurrence et a remporté le test. PC Magazine relève dans son enquête: «La fusion des deux entreprises a engendré un opérateur de réseaux performant, qui a suscité de grandes attentes envers la conjonction de l'infrastructure câblée à large bande de UPC et le réseau de fibre optique de Sunrise. Sunrise UPC a été tout à fait à la hauteur de son rôle de favorite et remporte la première place dans notre enquête comparative des réseaux fixes en Suisse.» Tous les détails peuvent être consultés dans PC Magazin.

Les clients UPC Mobile utilisent le réseau mobile Sunrise depuis le printemps déjà, tandis que les clients Sunrise bénéficieront du réseau câblé en fibre optique de UPC grâce à l'offre étendue Sunrise We à compter du 11 octobre. Par exemple, tout client qui opte pour un abonnement à We Home ou une offre We Combo bénéficie toujours automatiquement du meilleur raccordement à large bande disponible localement pour l'offre concernée, avec tous les services auprès d'un seul prestataire. L'offre est avantageuse, que ce soit pour les ménages ou pour les petites entreprises.

La nouvelle Sunrise TV définit de nouvelles références

Sunrise UPC établit également des références dans le domaine du divertissement. La nouvelle Sunrise TV est basée sur la plateforme UPC TV, l'une des solutions les plus modernes d'Europe. La nouvelle Sunrise TV offre une interface utilisateur remaniée dont bénéficient également les clients UPC. Grâce à la possibilité de configurer plusieurs profils d'utilisateurs, chaque membre du foyer peut accéder à ses programmes favoris et à ses recommandations personnelles en un seul clic. Les applications de streaming déjà intégrées, telles que Netflix, Amazon Prime Video, Sky Show, Sky Sport et bien d'autres encore, ainsi que le Video-On-Demand Store, qui permet de louer les dernières superproductions, rassemblent une offre de divertissement dans le pack de base comprenant plus de 275 chaînes, 7 jours de replay, 2000 heures d'enregistrement et MySports One.

La nouvelle Sunrise TV Box peut être contrôlée via une télécommande, qui répond aussi aux commandes vocales. Par ailleurs, la nouvelle Sunrise TV Box convainc par son installation Plug&Play simple, son design compact et primé (reddot Winner 2021) ainsi que par son respect de l'environnement (35% de plastique recyclé, aucun emballage plastique, alimentation via une connexion TV-USB, consommation électrique inférieure à 5 watts, vainqueur du Sustainability Award 2020).

Cette excellente expérience TV est parachevée par la Sunrise UPC TV App. La Sunrise UPC TV App offre le même confort en déplacement, avec les listes de chaînes, les enregistrements, les sélections (Watchlists) et un visionnage en continu des programmes sur tous les appareils (Continued Watching) et pour tous les profils d'utilisateurs. L'application permet en outre de visionner tous vos films et séries favoris sur Apple TV, diverses Smart TV, smartphones, tablettes et ordinateurs portables. Le visionnement des programmes est désormais aussi disponible partout en Europe. Tous les détails au sujet de la nouvelle Sunrise TV se trouvent ici.

De meilleurs combos: combiner et profiter encore plus.

Grâce à Sunrise We , combiner We Mobile et We Home permet de bénéficier à vie d'un rabais de CHF 25.-/mois sur les combinaisons par rapport aux prix unitaires (hors offres promotionnelles).

We Benefit permet désormais de profiter gratuitement de la protection intégrale en ligne Sunrise surf protect pour surfer en toute sécurité à la maison et en déplacement. Ordinateurs portables, smartphones, Smart TV, consoles de jeux ou encore systèmes de sécurité domestique: tous les appareils connectés à Internet via le réseau Sunrise sont protégés de manière fiable.

L'offre We Benefit avec roaming gratuit pour toute la famille en Europe et aux États-Unis reste inchangée. Toutefois, grâce à un rabais de 50%, l'abonnement Sunrise We Mobile start young ne coûte désormais plus que CHF 10.-/mois à vie au lieu de CHF 20.-/mois. Les enfants peuvent ainsi communiquer de manière illimitée et sans frais supplémentaires au sein de la famille. Le prix de CHF 40.- pour chaque abonnement We Mobile additionnel pour adultes reste inchangé.

Les offres Sunrise We sont disponibles séparément mais aussi dans de nouveaux We Combos attractifs. Pour les ménages, les offres Sunrise We Combo Top+ (CHF 155.-/mois) et We Combo Pro+ (CHF 130.-/mois) sont idéales. Elles comprennent Sunrise We TV, Internet jusqu'à respectivement 10 Gbit/s et 500 Mbit/s, We Phone M ainsi que We Mobile L et We Mobile M respectivement.

Grâce aux We Combos, les petites entreprises peuvent également obtenir tous les services auprès d'un seul prestataire. Après analyse, les équipes d'experts Sunrise UPC les conseillent en fonction de leurs besoins.

Offres promotionnelles jusqu'au 21.11.2021: les clients existants et nouveaux en profitent

Avec l'extension de l'offre Sunrise We, Sunrise UPC propose des prix promotionnels extrêmement intéressants. Les offres We Combo sont avantageuses pour les nouveaux clients. Ils bénéficient ainsi d'un rabais promotionnel d'environ 40%, par exemple We Combo Pro pour CHF 68.- (24 mois, puis CHF 115.-), We Combo Pro+ pour CHF 78.- (24 mois, puis CHF 130.-), We Combo Top pour CHF 84.- (24 mois, puis CHF 145.-) et We Combo Top+ pour CHF 88.- (24 mois, puis CHF 155.-). Les clients commerciaux peuvent également bénéficier de ces offres promotionnelles.

Les clients existants sont néanmoins ceux qui en profitent le plus. Lorsque des clients Mobile ou Internet souscrivent respectivement un abonnement complémentaire We Home ou We Mobile, ils bénéficient d'un rabais additionnel allant jusqu'à CHF 10.-/mois par rapport aux prix réservés aux nouveaux clients.

Communiqué de presse (pdf)