Zurich (awp) - Le chiffre d'affaires de Sunrise est resté stable au deuxième trimestre, mais l'opérateur de téléphonie mobile compte depuis le début de l'année 31'000 abonnements mobiles et 5000 abonnements internet de plus.

Le chiffre d'affaires de Sunrise a légèrement augmenté de 0,5% au deuxième partiel à 737,5 millions de francs suisses, indique vendredi l'opérateur dans un communiqué. Le résultat brut d'exploitation (Ebitda) a enregistré une solide croissance de 0,9% sur un an pour atteindre 260,3 millions.

La performance financière de Sunrise est conformes aux attentes de la direction.

Confiante, l'entreprise confirme ses objectifs pour l'ensemble de l'année. "L'effet de hausse des prix ne se fera plus sentir au second semestre. Nous attendons cependant des effets positifs de l'optimisation des coûts et de la fidélisation accrue des clients", explique le directeur général André Krause dans le communiqué.

Les préparatifs en vue de l'introduction en Bourse progressent comme prévu. De plus amples informations devraient être données le 9 septembre.

cw/al