Sunwing aide les Canadiens à découvrir leur propre pays cet été grâce au retour de son programme de vols intérieurs

MONTRÉAL, 01 févr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avec Sunwing, il est plus simple que jamais pour les Canadiens de se réunir et de découvrir leur propre pays cet été grâce au retour du programme de vols intérieurs. Fêtant maintenant son 17e anniversaire, le programme a de quoi combler tout le monde, entre les rues animées, les majestueuses montagnes, les vastes prairies et les lacs pittoresques. Les vols hebdomadaires débuteront en mai jusqu’au début du mois de septembre et proposeront certaines des destinations les plus prisées d’un océan à l’autre. Afin d’inciter les gens à partir, le voyagiste offre jusqu’à 200 $ d’économies par couple sur les vols intérieurs.



« Nous sommes heureux de reprendre notre programme de vols intérieurs cet été », a dit Andrew Dawson, Président de la division Vacances Sunwing. « Notre programme est très apprécié des clients qui aiment découvrir la diversité des paysages du Canada. Cette année, il sera particulièrement recherché par ceux qui souhaitent renouer avec la famille et les proches après une longue période de séparation. Nous sommes très heureux de permettre à encore plus de clients de découvrir le Canada sous notre aile. »

Les Canadiens qui préfèrent l’ambiance des grandes villes cosmopolites seront ravis de profiter de vols directs quotidiens entre Toronto et Vancouver, à partir du mois de mai. Toronto, l’une des villes les plus multiculturelles au monde, offre aux visiteurs une cuisine internationale, des expériences culturelles et un accès rapide aux sentiers panoramiques en bordure du lac Ontario. Quant à Vancouver, elle combine à la fois le meilleur de la vie urbaine et de l’aventure en plein air, où les visiteurs peuvent s’imprégner de la culture dynamique du centre-ville tout en profitant de la vue montagneuse et du paysage littoral.

Les résidents de Toronto qui souhaitent rendre visite à des amis proches ou à leur famille sur la fabuleuse côte Est du Canada peuvent s’envoler de Toronto vers des destinations à Terre-Neuve, telles que Saint-Jean de Terre-Neuve, Gander et Stephenville, à compter du mois de juin. Les visiteurs pourront profiter de la riche histoire, de l’hospitalité charmante, des excellents fruits de mer et des magnifiques paysages qu’offre la côte Est, tout en créant de nouveaux souvenirs pour toute une vie. De plus, les résidents de Terre-Neuve peuvent bénéficier de vols réguliers vers Toronto pour renouer avec leurs proches durant la saison estivale, en se réunissant dans les nombreux restaurants et terrasses de la ville, en voyageant au nord de la ville jusqu’à Muskoka, ou en se rendant aux célèbres chutes Niagara.

Les vols décolleront chaque jour entre Toronto et Vancouver, à partir du 17 mai jusqu’au 7 septembre; entre Toronto et Saint-Jean de Terre-Neuve, du lundi au vendredi, du 20 juin au 7 septembre; entre Toronto et Gander le mardi et le vendredi, du 21 juin au 6 septembre; et entre Toronto et Stephenville le mercredi, du 22 juin au 7 septembre.

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

