Sunwing dévoile son premier palmarès des meilleurs, une sélection soignée des meilleures expériences de voyage et d'hôtels pour la saison 2021-2022

MONTRÉAL, 07 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dans le cadre de son engagement continu à développer du contenu centré sur le client et à offrir des expériences de voyage sans souci, Sunwing a publié son tout premier palmarès annuel des meilleurs. Conçu afin d’aider les Canadiens à vivre la meilleure expérience de voyage possible, ce nouveau programme sera dévoilé chaque automne et sera basé selon une combinaison d’avis des clients et des conseils d’experts. La liste inaugurale met en valeur une sélection soignée des meilleurs hôtels à travers les destinations soleil les plus populaires, les catégories de chambres les plus luxueuses, les meilleures plages à découvrir et bien plus encore.



Afin de célébrer le tout premier palmarès des meilleurs, le voyagiste offrira des économies allant jusqu’à 40 % sur certains des forfaits vacances les plus prisés jusqu’au 13 septembre 2021. Avec un nombre limité de places offertes pour certaines des expériences de voyage les plus populaires, les amoureux du soleil sont incités à réserver dès maintenant afin d’assurer que l’hôtel, la destination et la date de départ de leurs choix soient disponibles.

« Après plus d’un an et demi sans voyages, les clients ne désirent pas des expériences de vacances ordinaires. Ils veulent les meilleurs, que ce soit les hôtels les plus prisés, les destinations les plus incontournables ou les expériences les mieux cotées », a commenté Samantha Taylor, Chef de la direction marketing chez Sunwing. « Avec autant de forfaits vacances offerts depuis des villes de départ partout au Canada, nous désirons rendre l’expérience de planification aussi harmonieuse que possible. Grâce au lancement de notre premier palmarès des meilleurs, les clients peuvent avoir un aperçu des expériences de voyage les plus intéressantes parmi lesquelles choisir et peuvent s’attendre à une nouvelle liste chaque année mettant en vedette les meilleurs hôtels, les meilleures destinations et bien plus. »

Cette année, la liste propose 12 catégories mettant en vedette des dizaines d’hôtels et d’expériences de voyage populaires. Certaines des catégories pour la saison 2021-2022 incluent :

Les meilleurs hôtels au Mexique , mettant en vedette le Planet Hollywood Cancun et le Riu Palace Cabo San Lucas;

, mettant en vedette le Planet Hollywood Cancun et le Riu Palace Cabo San Lucas; Les meilleurs hôtels pour les familles , incluant le Family Club at Grand Bavaro Princess et le Royalton Splash Punta Cana;

, incluant le Family Club at Grand Bavaro Princess et le Royalton Splash Punta Cana; Les meilleures suites de luxe , des bungalows sur pilotis aux suites avec terrasses sur le toit;

, des bungalows sur pilotis aux suites avec terrasses sur le toit; Les meilleures expériences gastronomiques, comme celle offerte par le chef étoilé Michelin de la Cocina de Autor au Grand Velas Los Cabos.

La liste complète peut être consultée au www.sunwing.ca/palmares-des-meilleurs.

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca



Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

