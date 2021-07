Sunwing s'associe à Bentley pour faire don de livres et de sacs neufs ou légèrement usagés à des écoles dans les Caraïbes et au Mexique

MONTRÉAL, 29 juill. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sunwing annonce un nouveau partenariat avec Bentley, un important détaillant de valises et de sacs à main, dans le cadre d’une initiative de retour à l’école visant à collecter des livres et des sacs d’école neufs ou légèrement usagés pour en faire don à des communautés dans le besoin. Cette initiative a pour objectif de soutenir les enfants dans les destinations des Caraïbes et du Mexique qui ont connu un déclin du tourisme en raison de la pandémie de COVID-19.



Des boîtes de collecte seront installées dans certains magasins Bentley du 2 au 15 août 2021. Les dons collectés en magasin seront acheminés à bord des vols de Sunwing Airlines vers des écoles locales dans les Caraïbes et au Mexique. En guise d’incitatif, les clients qui font un don recevront un bon de réduction de 5 $ chez Bentley pouvant être utilisé sur des achats de 20 $ ou plus en magasin, ainsi qu’un code promotionnel de 50 $ applicable sur de futures vacances avec Sunwing.

« Les 16 derniers mois ont été éprouvants pour les communautés locales des Caraïbes et du Mexique, dont l’emploi et le soutien dépendent fortement de l’industrie du tourisme », a dit Samantha Taylor, Chef de la direction marketing chez Sunwing. « Alors que nous reprenons nos activités, nous sommes ravis de relancer des initiatives pour soutenir les communautés locales. Nous sommes reconnaissants envers Bentley de s’associer à nous pour cette cause importante et nous nous réjouissons de pouvoir aider les enfants et les écoles locales grâce à ces dons. »

Cette collecte de dons est la plus récente initiative du programme Prendre son envol de la Fondation Sunwing, qui vise à fournir aux élèves des destinations desservies par Sunwing des fournitures scolaires essentielles leur permettant d’atteindre leurs objectifs pédagogiques. L’initiative Prendre son envol a déjà soutenu des communautés à travers la Jamaïque, Tobago, Antigua et la République dominicaine.

« Nous sommes heureux de collaborer avec Sunwing dans le cadre de cette importante initiative », a dit Sandrine Giry, Vice-présidente des achats / image de marques chez Bentley. « Le soutien aux communautés et la solidarité sont extrêmement importants pour nous chez Bentley. En mettant à disposition des boîtes de dons dans certains de nos magasins les plus populaires au Québec et en Ontario, nous espérons contribuer positivement dans les communautés desservies par Sunwing. »

Les succursales participantes sont les suivantes :

Carrefour Laval à Laval, Québec

Les Promenades Gatineau à Gatineau, Québec

Premium Outlets Montreal à Mirabel, Québec

Dufferin Mall à Toronto, Ontario

Toronto Eaton Centre à Toronto, Ontario

Bramalea City Centre à Brampton, Ontario

Scarborough Town Centre à Scarborough, Ontario

Square One Shopping Centre à Mississauga, Ontario

Dixie Outlet Mall à Mississauga, Ontario

Limeridge Mall à Hamilton, Ontario

Vaughan Mills à Vaughan, Ontario

Cookstown Manufacturer’s Outlet Mall à Cookstown, Ontario

White Oaks Mall à London, Ontario

Bayshore Shopping Centre à Nepean, Ontario

Hawkesbury Centre Outlet à Hawkesbury, Ontario

Northgate Shopping Centre à North Bay, Ontario

Vous trouverez plus d’informations à propos de ce partenariat sur sunwing.ca/fr/bentley.

À propos de Sunwing

Sunwing, le plus grand voyagiste intégré en Amérique du Nord, offre plus de vols vers le Sud que tout autre voyagiste avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires aux États-Unis, dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Sunwing d’offrir à ses clients des aubaines exclusives dans des hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires, ainsi que des forfaits croisières et un service saisonnier de vols intérieurs. Les clients de Sunwing bénéficient des services de représentants chevronnés de la compagnie à destination. Ceux-ci se feront un plaisir d’accueillir les vacanciers et de les aider pendant tout leur séjour. Sunwing soutient les communautés des régions où se déroulent ses opérations grâce à la Fondation Sunwing, une œuvre caritative axée sur le soutien et le développement des jeunes et des projets d’aide humanitaire.

À propos de Bentley

Avec plus de trente années au service de la clientèle, Bentley a développé une grande renommée en matière de vente au détail tant au niveau des articles de voyage que des sacs pour les activités quotidiennes, devenant ainsi synonyme d’excellence et offrant un service à la clientèle impeccable dans plus de 160 points de ventes à travers notre pays.

Pour plus de détails :



Marie-Josée Carrière

Directrice Marketing, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

mjcarriere@sunwing.ca

Lyne Chayer

Directrice générale, Québec

Groupe de Voyage Sunwing

lchayer@sunwing.ca

https://www.facebook.com/SunwingVacations

https://twitter.com/SunwingVacay

https://www.instagram.com/sunwingvacations

https://www.youtube.com/channel/UCzjZ-lcuaqBQH7Sq0u3ru7A

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/db4b37e1-926b-47e2-9de2-1c5767bf6fea/fr