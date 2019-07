Bourse de Paris : "Super Mario" entre en piste

Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Que va faire la BCE à la mi-journée ? Habituellement, la question ne se pose pas vraiment car la banque centrale a pris l'habitude de flécher assez précisément ses intentions d'une réunion à l'autre. Cette fois, c'est un peu différent. Globalement, les économistes s'attendent à ce que Mario Draghi et son équipe fournissent les grandes lignes d'un vaste plan qui sera annoncé lors de la réunion prévue le 12 septembre prochain. Toutefois, la dégradation des indicateurs macroéconomiques dans la région, on l'a encore vu hier avec les PMI flash de juillet, pourrait entraîner une réaction dès aujourd'hui, pourquoi pas en jouant, déjà, sur les taux. Ce scénario est pronostiqué par un peu moins de 40% des spécialistes interrogés par Bloomberg.Plus vraisemblablement, la BCE attendra la rentrée de septembre pour déployer son arsenal. Il comprendrait, aux dernières rumeurs, un creusement du taux de dépôt en territoire négatif (il est déjà à -0,4%) pour forcer les banques à injecter leurs liquidités dans le système économique voire une action sur le taux de refi, le principal taux directeur de la banque, même si celui-ci est déjà à 0 ( sur les taux négatifs, référez-vous à notre vidéo sur le sujet pour en savoir plus ). Pour éviter de pénaliser les banques commerciales outre-mesure, la BCE pourrait instaurer un système de taux dégressifs, déjà déployé par d'autres autorités monétaires, auquel elle réfléchit depuis plusieurs mois. Le dispositif sera complété par de nouveaux prêts massifs au secteur bancaire (TLTRO), déjà programmés. Surtout, les financiers attendent de l'institution qu'elle relance son programme de rachat de dette publique et privée, un outil controversé qui a nettement alourdi le bilan de la banque centrale mais qui rassure les opérateurs économiques. Premiers éléments de réponse à 13h45, complétés par la conférence de presse de Mario Draghi à partir de 14h30.Dans le reste de l'actualité, Boris Johnson a, sans surprise, bâti un gouvernement commando pro-Brexit. Donald Trump continue à jouer au chat et à la souris avec les Démocrates. Le marché pétrolier s'est (un peu) réveillé après que l'Arabie Saoudite et le Koweït ont entamé des discussions sur la reprise des opérations pétrolières dans la zone neutre, arrêtées quatre ans plus tôt.Ce matin, les indicateurs avancés sont haussiers en Europe.En Europe, l'indice de confiance des milieux d'affaires allemands compilé par l'Ifo (10h00) permettra de tenir jusqu'à la décision de la BCE sur sa politique monétaire (13h45 puis conférence de presse à partir de 14h30). Aux Etats-Unis, les commandes de biens durables, la balance commerciale, les stocks des grossistes et les données hebdomadaires sur l'emploi seront tous publiés à 14h30.L'euro se stabilise à 1,1136 USD. L'once d'or recule légèrement à 1423 USD. Le pétrole évolue ce matin en légère hausse, à 63,30 USD pour le Brent et à 56,05 USD pour le WTI. Le rendement de l'obligation d'Etat américaine à 10 ans s'inscrit à 2,046%. Après quatre séances de baisse, le Bitcoin rebondit à 10 123 USD.