SuperSonic Imagine : La nouvelle solution pour l'évaluation des maladies hépatiques sur Aixplorer MACH 30 sera présentée au Congrès International sur le Foie (ILC 2019)

À Vienne du 10 au 14 avril 2019, SuperSonic Imagine démontrera les bénéfices et performances diagnostiques de sa nouvelle plateforme échographique Aixplorer MACH 30 pour l’évaluation non invasive des maladies hépatiques chroniques

Plusieurs démonstrations « Live » auront lieu sur le stand 110, Halle B de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext: SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), présentera la nouvelle génération de sa solution pour le foie avec Aixplorer MACH 30, lors du Congrès International sur le Foie, organisé par l’Association Européenne pour l’Étude du foie (EASL) qui se tiendra à Vienne du 10 au 14 avril 2019. Le Congrès réunit tous les ans les spécialistes du foie et favorise la promotion et les échanges scientifiques dans le domaine des maladies hépatiques.

Acteur majeur de l’innovation dans le domaine des ultrasons, SuperSonic Imagine propose de nouveaux biomarqueurs ultrasonores quantitatifs disponibles sur sa nouvelle plateforme échographique Aixplorer Mach 30 pour le dépistage et le diagnostic des maladies hépatiques chroniques. Les échographes Aixplorer sont les premiers à avoir obtenu une extension d’Indication d’utilisation de la Food and Drug Administration (FDA) en tant qu’outils d’aide à la prise en charge clinique des patients atteints de pathologies hépatiques.

«Avec Aixplorer MACH 30 Hepato, l’évaluation des maladies hépatiques chroniques n’a jamais été aussi facile et rapide à réaliser pour des résultats très fiables, reproductibles et publiés. Fruit de plusieurs années de Recherche et Développement, Aixplorer MACH 30 bénéficie de nouvelles évolutions technologiques qui facilitent le dépistage, le diagnostic et le suivi des maladies du foie avec notamment les mode ShearWave PLUS et Ratio Mode-B » explique Yves Tenaglia, Directeur et Vice-Président pour l’Europe, Moyen-Orient et Afrique.

Le Ratio Mode-B permet de dépister la stéatose intra-hépatique et le mode ShearWave PLUS (SWE PLUS) permet de visualiser et de mesurer en temps réel l’élasticité des tissus pour évaluer la fibrose hépatique, sur une cartographie de couleur.

« Notre service est équipé d’un échographe Aixplorer depuis 18 mois. Ce sont les infirmières qui sont formées et qui pratiquent les mesures d’élasticité hépatique sur une large zone définie généralement sur le lobe droit du foie. L’échographe est très facile à utiliser et les mesures sont reproductibles quel que soit l’opérateur. Aixplorer a d’excellentes performances diagnostiques. Il nous apporte un nouveau paramètre et change notre approche : la valeur d’élasticité hépatique mesurée en kilopascal est devenue une référence maintenant. C’est le nouveau stéthoscope de l’hépatologue. » explique le Docteur Victor de Ledinghen, hépatologue au CHU de Bordeaux.

Aixplorer MACH 30 Hepato, la nouvelle référence pour les hépatologues

Aixplorer Mach 30 Hepato intègre tous les modes d’imagerie introduits par SuperSonic Imagine et se positionne ainsi comme l’outil d’expertise en hépatologie avec l’élastographie ShearWave PL.U.S. (SWE PLUS) qui permet de visualiser et de mesurer en temps réel la dureté des tissus sur une cartographie couleur, le Ratio Mode-B pour dépister la stéatose intra-hépatique, Angio PL.U.S. offrant une résolution inégalée pour imager la micro-vascularisation des lésions, mais aussi l’imagerie Doppler et de contraste, pour le dépistage et la caractérisation des nodules hépatiques. De plus, Aixplorer MACH 30 adopte un concept inédit dans le milieu échographique avec son pavé tactile SonicPad®, conçu pour faciliter l’expérience utilisateur.

Les applications hépatiques restent stratégiques pour SuperSonic Imagine. La nouvelle génération de l’imagerie UltraFast™, introduite sur Aixplorer MACH 30, permet à l’entreprise de poursuivre ses développements de nouveaux biomarqueurs ultrasons pour le foie.

Aujourd’hui, les plateformes Aixplorer disposent de plus de 160 publications cliniques à leurs actifs sur l’utilisation de l’élastographie ShearWave (SWE) chez des sujets atteints de maladies hépatiques.

Plus d’informations, sur Aixplorer MACH 30 sur supersonicimagine.fr ou aixplorer-mach.fr

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies.

Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu…

Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 24.6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus d’informations, rendez-vous http://www.supersonicimagine.fr.

