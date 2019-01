SuperSonic Imagine : annonce des revenus 2018 de 24,6 M, en croissance de +2% à devises constantes

Augmentation de la base installée avec plus de 2 300 unités

SuperSonic Imagine (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PME-PEA) (Paris:SSI), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour le 4e trimestre et pour l’exercice clos le 31 décembre 2018.

Michèle Lesieur, Directrice générale de SuperSonic Imagine, commente : « 2018 restera une année charnière pour SuperSonic Imagine marquée par la commercialisation de notre nouvelle plateforme Aixplorer MACH 30. Ses performances accrues, son design épuré et fonctionnel et la simplification de son utilisation ont déjà convaincu de nombreux praticiens et je suis persuadée que 2019 nous permettra de renouer avec un niveau de croissance conforme au potentiel de notre nouveau produit. Par ailleurs, je tiens à mettre en exergue la performance remarquable de SuperSonic Imagine en Chine où le Groupe affiche une croissance annuelle de +36%, attestant de la forte valeur ajoutée de nos produits et du retour de la croissance aux Etats-Unis (+4%). La forte progression des ventes de Services (+29%) demeure également l’une des satisfactions de l’année écoulée et contribue chaque année davantage au développement de nos revenus. De plus, nous récoltons les premiers fruits de notre activité OEM rendue possible par notre nouvelle plateforme ».

En millions d'euros 2018 2017 Variation (%) Produits 4,213 3,908 +8% % du CA total 84% 86% Services 0,817 0,619 +32% % du CA total 16% 14% Chiffre d'affaires 1er trimestre 5,030 4,527 +11% Produits 5,274 5,122 +3% % du CA total 86% 89% Services 0,877 0,642 +36% % du CA total 14% 11% Chiffre d'affaires 2e trimestre 6,150 5,764 +7% Produits 4,375 5,680 -23% % du CA total 81% 88% Services 1,003 0,766 +31% % du CA total 19% 12% Chiffre d'affaires 3e trimestre 5,378 6,446 -17% Produits 6,791 7,117 -5% % du CA total 88% 89% Services 0,942 0,841 +12% % du CA total 12% 11% Chiffre d'affaires 4e trimestre 7,732 7,958 -3% Produits 20,653 21,827 -5% % du CA total 85% 88% Services 3,637 2,869 +27% % du CA total 15% 12% Chiffre d'affaires total 2018 24,290 24,695 -2% Autres revenus 0,338 - - Revenus totaux 2018 24,628 24,695 -

Chiffre d’affaires du T4 2018

SuperSonic Imagine réalise au cours du quatrième trimestre 2018 un chiffre d’affaires de 7 732 K€, très légèrement en-deçà (-3%) du chiffre d’affaires établi au quatrième trimestre 2017 (7 958 K€).

Les ventes de Produits, en repli de -5%, atteignent 6 791 K€ (vs. 7 117 K€).

Trimestre après trimestre, les ventes de Services poursuivent leur progression à 942 K€ vs. 841 K€ au T4 2017 (+12%), représentant 12% du chiffre d’affaires trimestriel.

Ce chiffre d’affaires du T4 2018 repose sur des situations géographiques et réglementaires contrastées :

d’une part, la continuité de notre forte croissance en Chine (+21%), non impactée par le retard d’Aixplorer MACH 30 qui comme déjà précisé ne sera commercialisé en Chine qu’après mi-2020 pour des raisons réglementaires,

d’autre part, d’une forte décroissance en Asie hors Chine (-37%) reflétant l’attentisme des clients qui ont temporisé leurs achats en prévision de la certification de MACH 30 attendue pour le 1 er semestre 2019,

semestre 2019, et enfin, par un repli des ventes (-7%) en Europe et Amériques qui résultent du temps nécessaire au déploiement des démonstrations sur site clinique de notre nouveau produit. Les démonstrations d’Aixplorer MACH 30 n’ont démarré que mi-Octobre, toutefois les résultats sont extrêmement encourageants puisque Aixplorer MACH 30 représente plus de 60% des ventes de produits sur ces deux régions au T4, démontrant un fort potentiel pour le futur.

2018 : des revenus stables dans un contexte international complexe

SuperSonic Imagine affiche 24 628 K€ de revenus sur l’exercice 2018, stables par rapport à l’exercice 2017. À taux de change constant, les revenus augmentent de +2% à 25 165 K€.

Supersonic Imagine a signé son 1er contrat de partenariat industriel en 2018 avec une société américaine, et présente ainsi les premiers revenus liés à cette nouvelle activité de 338 K€.

Les ventes de Produits diminuent de -5% (-3% à devises constantes) pour s’établir à 20 653 K€ et traduisent la phase de transition entre les deux générations de produits. En effet et comme déjà annoncé, la montée en charge industrielle d’Aixplorer MACH 30 s’est révélée plus longue qu’anticipée et a fortement impacté notre 3ème trimestre. Toutefois la dynamique observée lors du dernier trimestre confirme tout le potentiel de notre dernière plateforme.

Les ventes de Services poursuivent leur forte progression pour atteindre 3 637 K€, soit +27% (+29% à devises constantes), représentant 15% du chiffre d’affaires total contre 12% en 2017 et 10% en 2016. Cette croissance est la conséquence d’une progression régulière de la base installée des systèmes Aixplorer.

À devises constantes, la Chine poursuit sa forte croissance annuelle de +36% à 10 157 K€, les Etats-Unis renouent avec la croissance (+4%) à 3 323 K€, tandis que la France connaît un exercice très difficile avec des ventes en baisse de -41% à 3 013 K€. Ces résultats décevants en France s’expliquent d’une part par une contraction du marché français d’échographie dans le segment radiologie depuis début 2018 et d’autre part, par le retard de la mise sur le marché d’Aixplorer MACH 30 impactant l’année dès le 2ème trimestre 2018.

Sur l’ensemble des régions, à devises constantes, la zone Asie progresse de +18%, la zone Amériques est stable à +1% tandis que la zone EMEA décroit de -16%.

Au 31 Décembre 2018, SuperSonic imagine franchit la barre des 2 300 systèmes déployés dans le monde, affichant ainsi une progression supérieure à 20% de sa base installée.

Prochain communiqué financier : résultats annuels 2018 le 12 mars 2019.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).

