SuperSonic Imagine : annonce le règlement-livraison de l'acquisition par Hologic d'une participation d'environ 46% dans SuperSonic Imagine : et la nomination de nouveaux administrateurs

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Euronext, FR0010526814 – SSI - Eligible PEA-PME, la « Société »), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd’hui le règlement-livraison de l’acquisition par Hologic Hub Ltd, une filiale indirecte à 100% de Hologic, Inc, d’environ 46% des actions SuperSonic Imagine, conformément au contrat d’acquisition conclu 1er août 2019 entre Hologic et les principaux actionnaires de la Société (le « Contrat d’Acquisition »). Dans ce contexte, SuperSonic Imagine annonce également la cooptation de trois nouveaux administrateurs, l’acquisition ayant été finalisée.

« Nous sommes satisfaits de constater que la cession de blocs représentant environ 46% a eu lieu selon le calendrier annoncé et sommes très impatients de commencer une nouvelle page de l’histoire de Supersonic Imagine adossée à un groupe international puissant qui va nous permettre d’accélérer notre développement. », déclare Michèle Lesieur, Directrice générale de SuperSonic Imagine.

Règlement-livraison de l’acquisition

Tel qu’annoncé dans un communiqué de presse en date du 1er août 2019, Hologic Hub Ltd, a acquis environ 46% des actions de SuperSonic Imagine.

Le règlement-livraison de cette opération est intervenu aujourd’hui, conformément aux termes du Contrat d’Acquisition.

Cooptation de trois nouveaux administrateurs représentant Hologic

A la suite de la réalisation de l’acquisition, Bpifrance Investissement (représentée par Monsieur Philippe Boucheron), Mérieux Participations (représentée par Monsieur Thierry Chignon), Monsieur Guy Frija et Madame Danielle Guyot-Caparros ont démissionné de leurs fonctions de membres du conseil d’administration de la Société, étant précisé qu’un comité ad hoc composé d’administrateurs indépendants continuera à superviser les travaux de l’expert indépendant (Accuracy).

Le conseil d’administration a pris acte ce jour de ces démissions et nommé, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 225-24 du code de commerce, à titre provisoire et avec effet immédiat, Monsieur Michelangelo Stefani, Madame Patricia Dolan et Monsieur Antoine Bara (employés d’Hologic) en qualité d’administrateurs.

Le conseil d’administration de la Société est désormais composé des 5 membres suivants :

Monsieur Michael Brock, président du conseil d’administration et administrateur indépendant,

Madame Ghislaine Gueden, administrateur indépendant,

Monsieur Michelangelo Stefani,

Madame Patricia Dolan, et

Monsieur Antoine Bara.

Par ailleurs, lors de sa réunion tenue aujourd’hui, le conseil d’administration a décidé de modifier la composition de ses comités et de procéder à la nomination des membres suivants :

s’agissant du comité des rémunérations : nomination de Madame Ghislaine Gueden, Madame Patricia Dolan et Monsieur Michelangelo Stefani ;

s’agissant du comité d’audit : nomination de Monsieur Michael Brock et Madame Patricia Dolan.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La Société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. Les revenus du groupe pour l’exercice 2018 s’élèvent à 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

Avertissement

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres. L’offre publique ne sera réalisée que conformément à la documentation d’offre qui contiendra les termes et conditions complets de l’offre publique. La documentation d’offre sera soumise à l’examen de l’AMF et l’offre ne sera ouverte qu’après obtention de la décision de conformité de l’AMF. Toute décision relative à l’offre publique doit se fonder exclusivement sur l’information contenue dans la documentation d’offre.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. La diffusion de ce communiqué, l’offre publique et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’offre publique ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

SuperSonic Imagine décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190802005388/fr/