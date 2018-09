SuperSonic Imagine : annonce ses résultats semestriels 2018

SuperSonic Imagine tiendra une conférence téléphonique ce jour à 18h30

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext, FR0010526814 – SSI - Eligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2018, clos le 30 juin 2018.

Michèle Lesieur, Présidente du Directoire de SuperSonic Imagine, commente : « Avec ce 8ème trimestre consécutif de croissance, SuperSonic Imagine poursuit sa dynamique commerciale notamment sur nos deux principaux marchés à l’international, en Chine et aux États-Unis. La forte croissance de nos ventes Services, qui résulte aussi de l’augmentation de notre base installée, est également très satisfaisante. Après l’obtention du 510 k de la FDA et du marquage CE pour notre nouvelle plateforme Aixplorer MACH® 30, nous sommes actuellement dans la montée en charge industrielle de ce nouveau produit qui se révèle plus longue qu’anticipée, ce qui repoussera au 4ème trimestre l’impact positif d’Aixplorer MACH® 30 sur nos ventes, nous anticipons nos premières livraisons début octobre. Néanmoins, forts d’une performance commerciale soutenue, de la maîtrise de nos coûts et de la prochaine commercialisation de notre nouvelle plateforme, nous confirmons notre objectif d’atteinte de la rentabilité opérationnelle (EBITDA) à horizon 2019 ».

Comptes audités en milliers d'euros S1 2018 S1 2017* Variation (%) Chiffre d’affaires 11 180 10 292 +9% Autres revenus - - - Revenus totaux 11 180 10 292 +9% Coûts des ventes -6 619 -5 556 +19% Marge brute 4 561 4 736 -4% Marge brute sur chiffre d'affaires1 4 561 4 736 -4% Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%)2 40,8% 46,0% -5,2 pts Charges opérationnelles -9 936 -10 516 +6% EBITDA -3 735 -4 399 +15% Résultat Opérationnel Courant -5 374 -5 780 +7% Résultat Opérationnel -6 202 -5 780 -7% Résultat financier -923 -1 599 - Résultat net -7 179 -7 391 +3%

Poursuite de la dynamique commerciale avec un 8ème trimestre consécutif de croissance du chiffre d’affaires

SuperSonic Imagine a réalisé un chiffre d’affaires de 11,2 M€ sur le 1er semestre 2018, en croissance de +9% (+15% à devises constantes). Les ventes de produits atteignent 9,5 M€, soit une croissance de +5% (+11% à devises constantes) tandis que les ventes de Services progressent de +34% à 1,7 M€ (+40% à devises constantes).

Sur le semestre, à devises constantes, la Chine poursuit sa très forte progression (+51% à 4,8 M€), suivie par les États-Unis (+23% à 1,7 M€). Au global, les ventes en Asie et Amériques progressent de +34% et +24% à devises constantes. La zone EMEA recule de -4% à 4,5 M€, du fait de la baisse temporaire des ventes constatées en France. Pour rappel, ce recul fait suite au lancement d’un nouvel appel d’offres par l’UGAP, première centrale d’achats française pour les hôpitaux publics, qui a temporairement gelé les commandes en échographie sur le territoire national. Hors France, la zone EMEA affiche une forte croissance de +22% sur le semestre.

Marge brute sur chiffre d’affaires : 40,8%

La marge brute s’élève à 4,6 M€ (4,7 M€ en S1 2017) et représente 40,8% du chiffre d’affaires, soit une diminution de -5,2 points au cours du premier semestre 2018.

Hors effet de change, le taux de marge brute sur chiffre d’affaires diminue de -3,2 points ; pour moitié dû à une adaptation de nos prix de ventes pour accompagner la période de transition entre l’ancienne plateforme et la nouvelle, et pour moitié à des ajustements des provisions stock sur la plateforme actuelle en lien avec l’introduction d’Aixplorer Mach®30, il s’agit donc d’effets conjoncturels.

Amélioration de l’EBITDA et du résultat opérationnel courant

Au 30 juin 2018, le résultat opérationnel courant progresse de +0,4 M€, à -5,4 M€ (vs. -5,8 M€ au premier semestre 2017). Au 1er semestre 2018, les pertes opérationnelles représentent 48% du chiffre d’affaires, en nette amélioration par rapport au 1er semestre 2017 (56%).

Au cours du premier semestre 2018, les charges opérationnelles sont en baisse de 6%, à -9,9 M€ (vs. -10,5 M€ en 2017). Le poids des charges opérationnelles sur le chiffre d’affaires s’améliore de 13 points à 89% contre 102% sur la même période en 2017, soit une diminution de -0,6 M€, grâce à une maitrise des coûts.

Les charges de R&D (dépenses nettes après immobilisations) diminuent significativement de 18% à 1,6 M€. Cette forte baisse résulte comme prévu de la fin du développement de notre nouvelle plateforme, désormais en phase d’industrialisation. Le Groupe maintient néanmoins ses investissements en R&D en y consacrant une part importante de son chiffre d’affaires (37% des ventes au S1 2018).

Les frais généraux et des opérations sont en baisse de 6% à 3,1 M€ et les frais commerciaux et marketing sont stables à 5,3 M€.

Au total, l’EBITDA3 s’améliore de 15%, soit une progression de +0,7 M€, pour une perte s’élevant à -3,7 M€ au 30 juin 2018, contre une perte de -4,4 M€ en juin 2017.

Redressement du résultat financier et légère amélioration du résultat net

Le résultat financier semestriel s’améliore de 0,7 M€ pour s’établir à -0,9 M€ au 30 juin 2018, contre -1,6 M€ à fin juin 2017. Cette progression s’explique par :

+0,3 M€ de diminution des intérêts financiers dont : +0,7 M€ qui résulte du remboursement anticipé de l’emprunt Norgine au cours du premier semestre 2017, sans impact sur l’exercice 2018 ; -0,4 M€ liés principalement à l’emprunt Kréos souscrit en mars 2017.

+0,4 M€ d’amélioration du résultat de change.

Après prise en compte des éléments opérationnels non courants et du résultat financier, SuperSonic Imagine affiche sur les six premiers mois de l’année 2018 une perte nette de -7,2 M€ (vs. -7,4 M€ à la même période en 2017).

8,7 M€ de trésorerie disponible au 30 juin 2018

La trésorerie disponible au 30 juin 2018 s’élève à 8,7 millions d’euros (vs. 19,0 millions d’euros au 31 décembre 2017), soit une consommation nette de trésorerie de 10,3 millions d’euros, se décomposant de la manière suivante :

-6,6 M€ de consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles sur le S1 2018

(vs. -3,4 M€ sur le S1 2017). Cette variation de consommation de trésorerie s’élève à 3,2 M€ et provient essentiellement du BFR, avec notamment un impact dû : aux stocks avec la préparation de la commercialisation de la nouvelle plateforme

(2 gammes de produits en parallèle et approvisionnement des pièces détachées de ce nouveau produit) ; au poste clients, du fait de la forte amélioration de ce poste en S1 2017. Notons que le poids des créances clients rapportées au chiffre d’affaires est stable entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 ; au poste fournisseurs, du fait d’une nouvelle charge fiscale en Chine et du gel des bonus au titre de 2016 qui a impacté favorablement le S1 2017.

(vs. -3,4 M€ sur le S1 2017). Cette variation de consommation de trésorerie s’élève à 3,2 M€ et provient essentiellement du BFR, avec notamment un impact dû : -3,5 M€ de consommation de trésorerie liée aux activités d’investissements sur le S1 2018

(vs. -4,0 M€ au S1 2017) ; la diminution de la consommation de trésorerie s’élève à 0,4 M€ et découle de la baisse des investissements en R&D.

(vs. -4,0 M€ au S1 2017) ; la diminution de la consommation de trésorerie s’élève à 0,4 M€ et découle de la baisse des investissements en R&D. -0,2 M€ de trésorerie liée aux opérations de financement sur le S1 2018 (vs. 16,8 M€ au S1 2017); cette forte variation s’explique principalement par le refinancement de la société au S1 2017.

+0,1 M€ au titre de la variation des taux de change sur la trésorerie (vs. -0,3 M€ au S1 2017).

Elisabeth Winter, Directeur Financier de SuperSonic Imagine, conclut : « Notre maitrise des coûts nous a permis sur ce premier semestre de compenser un effet de change très défavorable et ainsi, de présenter un EBITDA en nette amélioration de 15%, en ligne avec notre objectif d’Ebitda à l’équilibre en 2019. En parallèle, sur le plan de la trésorerie, nous continuons à suivre et optimiser le BFR qui continuera d’augmenter avec la croissance de la société. Nous sommes actuellement en discussion pour obtenir de nouveaux financements complémentaires, à ce jour non-dilutifs, afin d’accompagner le développement et la croissance de la société. »

Prochain communiqué de presse le 17 octobre 2018 : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2018

1Marge brute sur chiffre d’affaires = Chiffre d’affaires – Coûts des ventes

2Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = Marge brute sur chiffre d’affaires / Chiffre d’affaires.

* L’EBITDA au 30 juin 2018 correspond au résultat opérationnel courant, soit -5,4 millions d’euros, retraité des taxes de -219 milliers d’euros et des amortissements et provisions de -1,4 millions d’euros. L’EBITDA au 30 juin 2018 totalise ainsi -3,7 millions d’euros.

* L’EBITDA au 30 juin 2017 correspond au résultat opérationnel courant, soit -5,8 millions d’euros, retraité des taxes de -199 milliers d’euros et des amortissements et provisions de -1,2 millions d’euros. L’EBITDA au 30 juin 2017 totalise ainsi -4,4 millions d’euros.

