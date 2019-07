SuperSonic Imagine : annonce ses résultats semestriels 2019

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext, FR0010526814 – SSI - Eligible PEA-PME, la « Société »), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre 2019, clos le 30 juin 2019.

Michèle Lesieur, Directrice générale de SuperSonic Imagine, commente : « Ce premier semestre 2019 a été marqué par la réception d’une offre du groupe Hologic en vue de l’acquisition de 100% du capital de la Société au prix de 1,50 euro par action. Ce projet d’acquisition permettrait à la Société de se doter des moyens financiers nécessaires pour accélérer sa croissance, notamment sur le marché américain, tout en continuant d’investir dans l’innovation et dans l’amélioration de son excellence opérationnelle. S’agissant de nos performances commerciales enregistrées au cours des six premiers mois, la Chine continue de porter la dynamique commerciale de SuperSonic Imagine avec des revenus en très forte hausse tandis que les Etats-Unis connaissent un premier semestre inférieur aux attentes. La très nette amélioration de notre taux de marge brute, grâce à la vente de la nouvelle génération d’échographe, permet d’afficher un EBITDA en progression Dans ce contexte, nous confirmons notre objectif de très forte amélioration de notre EBITDA à fin 2019, l’atteinte de la rentabilité opérationnelle (EBITDA) semble néanmoins compromise suite au repli du chiffre d’affaires enregistré au second trimestre ».

Comptes audités en milliers d'euros S1 2019 S1 2018 Variation (%) Chiffre d’affaires 11 792 11 180 +5% Autres revenus 82 - - Revenus totaux 11 874 11 180 +6% Coûts des ventes -6 206 -6 619 -6% Marge brute 5 668 4 561 +24% Marge brute sur chiffre d'affaires1 5 586 4 561 +22% Taux de marge brute sur chiffre d’affaires (%)2 47,4% 40,8% +6,6 pts Charges opérationnelles -10 857 -9 936 +9% Résultat Opérationnel Courant -5 188 -5 374 -3% EBITDA3 -3 243 -3 735 13% Résultat Opérationnel -12 740 -6 202 x 2,0 Résultat financier -1 145 -923 +24% Résultat net -13 891 -7 179 +93%

Les comptes ont fait l’objet d’un examen limité.

1 Marge brute sur chiffre d’affaires = Chiffre d’affaires – Coûts des ventes

2 Taux de marge brute sur chiffre d’affaires = Marge brute sur chiffre d’affaires / Chiffre d’affaires.

3 EBITDA : Résultat opérationnel courant retraité des taxes et des amortissements et provisions.

Bonne dynamique commerciale avec des revenus en progression de +6% à 11,9 M€

SuperSonic Imagine a enregistré un chiffre d’affaires de 11,8 M€ au cours du 1er semestre 2019, en croissance de +5%. Par ailleurs, la Société enregistre des revenus issus du partenariat industriel noué en 2018 avec une société américaine à hauteur de 82 K€. Au global, les revenus totaux s’établissent à 11,9 M€, soit une augmentation de +6%. L’activité commerciale a été directement impactée par l’annonce de l’offre du groupe Hologic, de nombreux distributeurs ayant repoussé leurs commandes.

Les ventes de Produits atteignent 9,9 M€, soit une progression de +4% tandis que les ventes de Services croissent de +11% à 1,9 M€, représentant 16% du chiffre d’affaires du premier semestre.

Sur ce 1er semestre 2019, la Chine maintient un rythme de croissance très élevé (+42%) représentant plus de la moitié des revenus du Groupe. La France a renoué avec la croissance (+3%) après un exercice 2018 de transition, marqué par la commercialisation de la nouvelle plateforme Aixplorer MACH 30 tandis que les États-Unis ont connu un premier semestre inférieur aux attentes avec des ventes en repli de -32%.

Au global, les ventes en Asie progressent de +30% alors que les zones EMEA et Amériques reculent respectivement de -8% et -34%.

Taux de marge brute sur chiffre d’affaires à 47,4%

Le taux de marge brute sur chiffre d’affaires est en nette progression à 47,4% en S1 2019, contre 40,8% en S1 2018. Le taux de marge brute sur le chiffre d’affaires des ventes d’équipements est en très forte progression (+11,2 pts) qui s’explique pour 8,2 pts par la commercialisation de notre nouveau produit Aixplorer MACH 30 et pour 3 pts d’une reprise de provision. En effet, le design de cette plateforme a été conçu pour optimiser son prix de revient. En revanche le taux de marge brute sur le chiffre d’affaires Services est en repli, cela est essentiellement dû à l’augmentation des provisions sur stock des pièces détachées.

Amélioration de l’EBITDA et du résultat opérationnel courant

Au cours du premier semestre 2019, les charges opérationnelles sont en hausse de +9%, à -10,9 M€ (vs. -9,9 M€ en 2018).

Les charges de R&D, équivalentes aux dépenses nettes après immobilisations, sont en augmentation à 2,1 M€ contre 1,6 M€. Par ailleurs, les frais commerciaux et marketing progressent de près de 10% à 5,8 M€ par rapport au premier semestre 2018. Ces investissements commerciaux ont été réalisés pour soutenir la croissance des ventes d’ici la fin de l’exercice 2019.

Grâce à une bonne maîtrise de la base de coûts, les frais généraux sont en diminution de 12% à 2,1 M€. Les frais des opérations s’établissent à 0,8 M€ par rapport à 0,7 M€ au cours de la même période en 2018.

Au 30 juin 2019, le résultat opérationnel courant progresse de +0,2 M€, à -5,2 M€ (vs. -5,4 M€ au premier semestre 2018).

Au total, l’EBITDA4 s’améliore de 13%, soit une progression de +0,5 M€, pour une perte s’élevant à -3,2 M€ au 30 juin 2019, contre une perte de -3,7 M€ en juin 2018.

Dégradation du résultat opérationnel et du Résultat net, impactés par deux charges exceptionnelles

Le résultat opérationnel est impacté par deux charges exceptionnelles :

- de 5,2 M€ liés à la transaction financière ainsi qu’aux frais externes engagés dans le cadre du litige avec la société Verasonics ;

- de 2,3 M€ liés aux charges engagées dans le cadre du projet d’acquisition de SuperSonic Imagine par Hologic, Inc.

Le résultat opérationnel s’établit ainsi à -12,7 M€ contre -6,2 M€ au S1 2018.

4 EBITDA au 30 juin 2019 correspond au résultat opérationnel courant, soit -5,2 millions d’euros, retraité des taxes pour -457 milliers d’euros et des amortissements et provisions pour -1,5 millions d’euros. L’EBITDA au 30 juin 2019 est donc de -3,2 millions d’euros.

Le résultat financier s’élève à -1,1 M€ et est principalement constitué des intérêts au titre de la dette financière.

Au total, le résultat net du premier semestre 2019 affiche une perte de 13,9 M€ contre une perte de 7,2 M€ au premier semestre 2018.

Hors charges exceptionnelles, le résultat net de la période affiche une perte de 6,3 M€ à comparer à une perte de 6,4 M€ lors du premier semestre 2018.

Très forte amélioration du cash-burn ; 3,1 M€ de trésorerie disponible au 30 juin 2019

La trésorerie disponible au 30 juin 2019 s’élève à 3,1 M€ (vs. 8,6 M€ au 31 décembre 2018), soit une consommation nette de trésorerie de 5,5 M€, en très nette amélioration vs S1 2018 qui présentait une consommation nette de trésorerie de 10,3 M€.

Le cash-burn est également en très forte amélioration avec 0,9 M€ par mois sur ce semestre contre 1,7 M€ sur le S1 2018.

La consommation nette de trésorerie se décompose de la manière suivante :

-3,2 M€ de consommation de trésorerie liée aux activités opérationnelles sur le S1 2019

(vs. -6,6 M€ sur le S1 2018). La consommation de trésorerie diminue donc de 3,6 M€ et provient essentiellement de : +0,7 M€ d’amélioration des « stocks » ; +1,6 M€ des postes « clients et comptes rattachés » ;

(vs. -6,6 M€ sur le S1 2018). La consommation de trésorerie diminue donc de 3,6 M€ et provient essentiellement de : -3,2 M€ de consommation de trésorerie liée aux activités d’investissement sur le S1 2019

(vs. -3,5 M€ au S1 2018). La diminution de la consommation de trésorerie s’élève à 0,3 M€ et découle de la baisse des investissements en R&D, notamment des investissements corporels pour l’industrialisation de la nouvelle plateforme ;

(vs. -3,5 M€ au S1 2018). La diminution de la consommation de trésorerie s’élève à 0,3 M€ et découle de la baisse des investissements en R&D, notamment des investissements corporels pour l’industrialisation de la nouvelle plateforme ; +0,8 M€ de trésorerie liée aux opérations de financement sur le S1 2019 (vs. -0,2 M€ au S1 2018).

