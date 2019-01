SuperSonic Imagine : annonce son agenda financier 2019

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PME-PEA), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui son agenda financier 2019.

Événement Date * Chiffre d’affaires 2018 23 janvier 2019 Résultats 2018 12 mars 2019 Chiffre d’affaires 1er trimestre 2019 17 avril 2019 Chiffre d’affaires 1er semestre 2019 17 juillet 2019 Résultats 1er semestre 2019 10 septembre 2019 Chiffre d’affaires 3ème trimestre 2019 16 octobre 2019

* Sous réserve de modification. Les communiqués sont publiés après clôture du marché.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu …Avec plus de 2 000 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2017 un chiffre d’affaires de 24.7 M€ soit une croissance annuelle de 11%. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI). Pour plus d’informations, rendez-vous www.supersonicimagine.com.

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20190114005649/fr/