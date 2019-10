SuperSonic Imagine : annonce un chiffre d'affaires de 6,4 M au 3ème trimestre 2019, en croissance de +20%

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), annonce aujourd'hui son chiffre d’affaires pour les 9 premiers mois de l’exercice et du 3ème trimestre de la période close le 30 septembre 2019.

Michèle Lesieur, Directrice Générale de SuperSonic Imagine, déclare : « Je suis extrêmement satisfaite des performances commerciales enregistrées au cours du trimestre écoulé avec une très belle croissance en France et aux États-Unis. De son côté, la Chine, premier relais de croissance de SuperSonic Imagine, continue d’afficher trimestre après trimestre des revenus en forte progression avec une croissance à 2 chiffres. D’autre part, le projet d’acquisition de Supersonic Imagine suit son cours avec l’ouverture de l’offre publique d’achat du groupe Hologic jusqu’au 13 novembre.

Je suis convaincue que ce projet d’acquisition va permettre à la Société de se doter des ressources nécessaires pour accélérer sa croissance et accroître son leadership en matière d’innovation dans l’imagerie médicale ».

En milliers d'euros 2019 2018 Variation (%) Produits 5 122 4 213 +22% % du CA total 85% 84% Services 916 817 +12% % du CA total 15% 16% Chiffre d'affaires 1er trimestre 6 038 5 030 +20% Produits 4 783 5 274 -9% % du CA total 83% 86% Services 972 877 +11% % du CA total 17% 14% Chiffre d'affaires 2e trimestre 5 754 6 150 -6% Produits 5 498 4 375 +26% % du CA total 85% 81% Services 950 1 003 -5% % du CA total 15% 19% Chiffre d'affaires 3e trimestre 6 448 5 378 +20% Produits 15 403 13 862 +11% % du CA total 84% 84% Services 2 837 2 696 +5% % du CA total 16% 16% Chiffre d'affaires 9 mois 18 240 16 558 +10% Autres revenus (*) 241 32 Revenus totaux 9 mois 18 481 16 590 +11%

Chiffres non audités. Note (*) : ces revenus sont non récurrents par nature et ne rentrent pas dans le cadre de l’activité courante.

Chiffre d’affaires du troisième trimestre 2019

Au cours du troisième trimestre 2019, la Société a réalisé un chiffre d’affaires de 6 448 K€, à comparer à 5 378 K€ au troisième trimestre 2018, soit une augmentation de +20%.

Les ventes de Produits affichent une très forte croissance (+26%) suite au lancement réussi d’Aixplorer MACH 30 sur deux de nos trois marchés prioritaires.

Plus spécifiquement sur les marchés cibles, la Chine continue sa progression avec des revenus en augmentation de +15% à 3 237 K€ vs. 2 818 K€ au T3 2018. Pour rappel, Aixplorer MACH 30 n’est pas commercialisé en Chine du fait des délais d’obtention de certification réglementaire propres à ce marché.

La France et les États-Unis, marchés sur lesquels la nouvelle plateforme est commercialisée, affichent des performances extrêmement satisfaisantes avec des revenus en forte croissance. En France, les revenus du T3 ont plus que doublé et s’établissent à 878 K€ (+124%). Aux États-Unis, après deux derniers trimestres inférieurs aux attentes, les revenus progressent de +50% pour atteindre 1 072 K€ à comparer à 714 K€ au T3 2018.

Les ventes de Services sont stables par rapport aux deux précédents trimestres à 950 K€ et en repli de 5% par rapport au T3 2018.

Chiffre d’affaires sur les neuf premiers mois de l’année 2019

Au cours des neuf premiers mois de l’année 2019, SuperSonic Imagine affiche des revenus en augmentation de +10% à 18 240 K€ (vs. 16 558 K€). A devises constantes, les revenus progressent de +6%.

Les ventes de Produits s’établissent à 15 403 K€ vs. 13 862 K€, soit une croissance de +11%, tandis que les ventes de Services progressent de +5% et s’élèvent à 2 837 K€.

Au total, les 3 principaux marchés enregistrent un chiffre d’affaires de 13 922 K€ en croissance de +23%, portée par les bonnes performances réalisées en Chine (+31%) et en France (+28%).

Sur l’ensemble des régions, la zone Asie connaît une progression de ses revenus de +20% et la zone EMEA de +5%. Après un premier semestre décevant, la zone Amériques affiche des revenus en repli de -12%.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWave® (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Le dernier né de la gamme Aixplorer®, Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast™ permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191016005576/fr/