SuperSonic Imagine : dévoilera ses dernières nouveautés aux Journées Francophones de Radiologie (JFR)

Du 11 au 15 octobre 2019 au Palais des Congrès de Paris

Regulatory News:

SuperSonic Imagine (Paris:SSI) (Euronext : SSI, FR0010526814, éligible PEA-PME), société spécialisée dans l’imagerie médicale par ultrasons (échographie), étoffe son offre produits, en présentant, pour la première fois aux JFR, ses nouveaux marqueurs ultrasonores1 et sa nouvelle plateforme échographique, Aixplorer MACH® 20.

Cette année, les JFR 2019 auront pour thématique « le radiologue augmenté » dans toutes ses dimensions humaines, éthiques, algorithmiques et thérapeutiques pour le plus grand bénéfice des radiologues et de leurs patients.

« Nous avons une actualité très riche pour l’édition 2019 des JFR. Notre rapprochement avec Hologic ouvre une nouvelle page de l’histoire de SuperSonic Imagine qui va nous permettre d’accélérer notre développement. Nous lançons également une suite de nouveaux marqueurs ultrasonores, une nouvelle plateforme échographique Aixplorer MACH 20 et nous organisons un symposium passionnant sur les dernières innovations en échographie UltraFastTM pour le sein et le foie. Précurseurs dans le domaine des ultrasons avec l’élastographie ShearWaveTM dans la détection des lésions mammaires, nous nous attaquons aujourd’hui aux maladies hépatiques, et notamment l’évolution de la NASH, en apportant de nouveaux marqueurs qui associent les images à des valeurs quantitatives dans les mesures du taux de graisse et de la viscosité des tissus pour mieux prendre en charge les patients souffrant de maladies hépatiques chroniques. Par ailleurs, nous élargissons aussi notre gamme avec l’Aixplorer MACH 20 qui répond aux besoins quotidiens des radiologues en leur donnant accès à l’élastographie de référence, ShearWave PLUS, » explique Michèle Lesieur, Directrice Générale de SuperSonic Imagine.

Acteur innovant dans le domaine des ultrasons depuis 2005, SuperSonic Imagine apporte aujourd’hui au marché une solution d’expertise en échographie hépatique pour des examens non-invasifs et des résultats quantitatifs avec l’arrivée de trois nouveaux marqueurs ultrasonores : Att PLUS, SSp PLUS et Vi PLUS.

Par ailleurs, SuperSonic Imagine annonce la disponibilité du mode d’imagerie Needle PL.U.S. sur Aixplorer MACH 30. Il permet de visualiser l’aiguille avec une précision inégalée et aussi de prédire sa trajectoire lors des biopsies, qui peuvent ainsi être pratiquées avec encore plus d’assurance.

Tous les modes d’imagerie innovants sont désormais disponibles sur l’Aixplorer MACH 30 : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast™, Angio PL.U.S. – PLanewave UltraSensitive™ imaging et TriVu, et maintenant Needle PL.U.S., Att PLUS, SSp PLUS et Vi PLUS.

SuperSonic Imagine étoffe sa gamme d’échographes avec l’Aixplorer MACH 20

Dernier né de la gamme, l’Aixplorer MACH 20 bénéficie de la nouvelle génération d’imagerie UltraFastTM avec une qualité d’image exceptionnelle pour faire face à toutes les situations du quotidien. Aixplorer MACH 20 offre au radiologue le mode d’imagerie développé par SuperSonic Imagine : ShearWave PLUS, seule technique capable de visualiser, d’analyser et de quantifier la dureté des tissus en temps réel. ShearWave PLUS a changé le paradigme de la pratique échographique et est aujourd’hui devenu un standard dans le parcours de soins non-invasifs dans la détection des lésions mammaires et hépatiques.

Un symposium sur « Les dernières innovations en échographie UltraFast – nouveaux marqueurs ultrasonores pour le foie et le sein », le samedi 12 octobre de 13h à 14h (salle 241)

Le Docteur F. Chamming’s, radiologue (Bordeaux, France) interviendra sur les nouvelles avancées en échographie mammaire grâce à l’élastographie ShearWave – aujourd’hui et demain - et le Professeur Vilgrain, radiologue (Paris, France), présentera l’échographie multiparamétrique quantitative pour l’évaluation des hépatopathies chroniques.

SuperSonic Imagine sera aussi présente sur le Village des Ultrasons, espace dédié à l’échographie pour les radiologues expérimentés mais aussi les juniors, pour présenter et faire essayer ses dernières innovations technologiques.

Des démonstrations sur modèle auront lieu pendant toute la durée des JFR sur le stand de SuperSonic Imagine (n°217, niveau 2), sur le Village des Ultrasons et au cours d’ateliers échographiques.

Plus d’information sur Aixplorer MACH 30 et MACH 20 sur http://www.aixplorer-mach.fr/ ou sur SuperSonic Imagine sur http://www.supersonicimagine.fr/

Plus tôt cette année, Hologic, Inc. (Nasdaq : HOLX), leader mondial dans le domaine de la santé des femmes, a annoncé son intention d’acquérir SuperSonic Imagine et a acquis environ 46% des actions de SuperSonic Imagine, conformément au contrat d’acquisition d’actions.

À propos de SuperSonic Imagine

SuperSonic Imagine est une société de technologie médicale (Medtech) spécialisée dans l’imagerie échographique. La société conçoit, fabrique et commercialise une plateforme échographique dont la technologie exclusive ultrarapide (UltraFast™) a donné naissance à de nouveaux modes d’imagerie, aujourd’hui devenus des standards dans le parcours de soins non-invasifs pour la caractérisation des maladies du sein, du foie ou de la prostate. Le premier mode innovant UltraFast™ est l’élastographie ShearWaveTM (SWE™), qui permet aux médecins de visualiser et d’analyser instantanément la dureté des tissus, information capitale pour le diagnostic de nombreuses pathologies. À ce jour, plus de 600 publications valident les bénéfices de ses technologies. Aixplorer MACH® 30 introduit une nouvelle génération d’imagerie UltraFast permettant l’optimisation de l’ensemble des modes d’imagerie innovants : ShearWave PLUS, Doppler UltraFast, Angio PL.U.S, TriVu. Avec plus de 2 300 échographes installés dans le monde, SuperSonic Imagine est présente dans plus de 80 pays et ses principaux marchés sont la Chine, les États-Unis et la France. La société a réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 24,6 M€. SuperSonic Imagine est une société cotée sur Euronext (symbole : SSI).

Pour plus d’information, rendez-vous sur www.supersonicimagine.fr.

1 Les outils ont obtenu le marquage CE et sont en attente de l’agrément FDA.

Consultez la version source sur businesswire.com : https://www.businesswire.com/news/home/20191008005606/fr/